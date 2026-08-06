Schwerer Unfall auf A9: Verletzte Frau aus Autowrack befreit

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Donnerstagmorgen einen Einsatz auf der Pyhrnautobahn (A9) bei Gaishorn am See (Bezirk Liezen) ausgelöst. Eine Frau war in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Gaishorn am See wurde in den Morgenstunden auf die A9 in Fahrtrichtung Graz alarmiert. Nach einem schweren Unfall war eine Frau auf dem Fahrersitz ihres Autos eingeschlossen. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort Verletzungen unbestimmten Grades fest und begannen gemeinsam mit dem Notarztteam mit der Rettung der Verunfallten.

Schonende Rettung aus dem Wrack

Die Feuerwehr führte die technische Menschenrettung mithilfe hydraulischer Rettungsgeräte durch. Zusätzlich kam ein Spineboard zum Einsatz, um die verletzte Frau möglichst schonend aus dem Fahrzeug zu bringen. Nach kurzer Zeit konnte die Lenkerin aus dem Unfallwrack befreit und anschließend an das Rote Kreuz zur weiteren Versorgung und zum Transport in ein Krankenhaus übergeben werden.

Einsatz nach rund einer Stunde beendet

Der Einsatz konnte nach etwa 60 Minuten abgeschlossen werden. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Gaishorn am See waren auch die Feuerwehr Trieben-Stadt, die Autobahnpolizei, das Rote Kreuz mit Notarzt sowie die Asfinag vor Ort.