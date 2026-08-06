Überfüllte Gefängnisse und Personalmangel: Gipfel in Graz mit Appell an den Bund

Die angespannte Personalsituation in den österreichischen Justizanstalten sorgt seit Jahren für Kritik. Nach Angaben der Personalvertretung fehlen bundesweit rund 180 Justizwachebedienstete. Offene Stellen könnten häufig nur verzögert nachbesetzt werden. Die Gewerkschaft sieht darin einen wesentlichen Grund für die hohe Arbeitsbelastung, steigende Krankenstände und Personalabgänge – auch in anderen Berufsgruppen innerhalb der Justiz, etwa bei Psychologen. Bereits Ende April hatten Justizwachebeamte in den Justizanstalten Graz-Karlau, Graz-Jakomini und Leoben erstmals ihre Arbeit niedergelegt und im Rahmen von Dienststellenversammlungen auf ihre Situation aufmerksam gemacht. Als Gründe nannten sie unter anderem die anhaltende Überbelegung der Haftanstalten und den Personalmangel.

Justizwache-Gipfel in der Grazer Burg

Am Donnerstag trafen Vertreter der Justizwachegewerkschaft auf Einladung von Landeshauptmann Mario Kunasek in der Grazer Burg zusammen. An dem Gespräch nahmen unter anderem Vertreter der FSG und der AUF sowie Nationalratsabgeordnete teil. Ziel des Treffens war es laut Land Steiermark, gemeinsame kurz- und langfristige Maßnahmen zu formulieren und die Anliegen der Bediensteten gegenüber dem Bund zu bündeln. Die Ergebnisse des Treffens sollen nun in einem Schreiben an Justizministerin Anna Sporrer übermittelt werden. Darin wird das Justizministerium ersucht, Maßnahmen zur Verbesserung der Personalsituation und der Arbeitsbedingungen einzuleiten. Zudem soll um ein persönliches Gespräch mit der Ministerin ersucht werden.

©Land Steiermark/Magdalena Roschitz NAbg. Reinhold Maier, Günter Reinprecht, Vorsitzender-Stellvertreter der Justizwachegewerkschaft Landesleitung Steiermark (FSG), LH Mario Kunasek, Stefan Jud, Vorsitzender Justizwachegewerkschaft Landesleitung Steiermark (FSG), NAbg. Bgm. Nicole Sunitsch und Roman Söllner, Bundesvorsitzender Sektion Justizwache (AUF) beim Justizwache-Gipfel in der Grazer Burg. (V. l.)

Kunasek fordert rasche Entlastung

Landeshauptmann Mario Kunasek bezeichnete die Situation in den steirischen Justizanstalten als nicht länger tragbar. Aus seiner Sicht brauche es rasch Nachbesetzungen offener Stellen, bessere Arbeitsbedingungen und eine spürbare Entlastung der Bediensteten. Die Justizwache leiste täglich einen anspruchsvollen Dienst und sei dabei immer wieder mit Gewalt und Bedrohungen konfrontiert. Auch die Vertreter der Justizwachegewerkschaft betonten nach dem Treffen, dass die bestehenden Probleme seit Langem bekannt seien und nun konkrete Schritte folgen müssten.

SPÖ fordert parteiübergreifende Zusammenarbeit

Auch die steirische SPÖ reagierte auf den Gipfel. Klubobmann Hannes Schwarz begrüßte das Treffen grundsätzlich, forderte aber einen stärkeren parteiübergreifenden Schulterschluss. Zudem kritisierte er, dass die Opposition nicht zum Gipfel eingeladen worden sei und kündigte einen weiteren Landtagsantrag zur Stärkung von Justiz und Polizei an.