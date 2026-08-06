Nach Zusammenstoß mit Reh: Motorradlenker im Bezirk Weiz verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in St. Ruprecht an der Raab im Bezirk Weiz zog sich ein 58-jähriger Motorradfahrer Verletzungen unbestimmten Grades zu.

Der Mann aus dem Bezirk Weiz fuhr gegen 16 Uhr auf der L362 von St. Ruprecht an der Raab in Richtung Mitterndorf an der Raab, als unerwartet ein Reh von rechts auf die Straße lief. Nach Aussage des Lenkers war eine Kollision mit dem Tier nicht mehr abzuwenden.

40 Meter über die Fahrbahn gerutscht

Durch den Zusammenstoß stürzte der 58-Jährige. Er rutschte gemeinsam mit seiner Maschine rund 40 Meter weit über die Fahrbahn und blieb schließlich im Straßengraben liegen. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt transportierte das Rote Kreuz den Verletzten zur weiteren Behandlung in das LKH Weiz.