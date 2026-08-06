Gewitter bringen Abkühlung: Wann es wo es am Freitag in der Steiermark kracht

Die Hitzewelle ist vorerst vorbei: Am Freitag wird es in der Steiermark wechselhaft. Regen und Gewitter ziehen auf, dazu wird es spürbar kühler.

So wird das Wetter am Freitag in der Steiermark.

So wird das Wetter am Freitag in der Steiermark.

Nach der mehrtätigen Hitzewelle wird der Freitag in der Steiermark wechselhaft und „endlich kühler“, wie die GeoSphere Austria berichtet. Der Tag startet bereits unbeständig mit stärkerer Bewölkung und da und dort mit einigen Regenschauern. „Die Wolken können mit Nordwind vorübergehend dann auch etwas auflockern und der Sonne weichen, ehe sich am Nachmittag wieder Regenschauer und Gewitter vom Bergland der Obersteiermark ausbreiten und am Abend auch den Südosten erreichen dürften“, prognostizieren die Wetterexperten.

Mildere Temperaturen als zuletzt

Im Norden werden Höchstwerte um die 26 Grad erwartet, ganz im Südosten soll auch wieder die 30-Grad-Marke überschritten werden. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 16 und 21 Grad.

Wetter(vor)warnungen für steirische Bezirke

Im Gespräch mit 5 Minuten gibt ein Meteorologe der GeoSphere Austria einen detaillierteren Einblick in die aktuellen Wetterprognosen für den heutigen Freitag. Mehr dazu kannst du hier nachlesen: Kaltfront bringt Gewitter: In diesen steirischen Bezirken wird es ungemütlich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.08.2026 um 09:53 Uhr aktualisiert