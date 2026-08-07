Brand bei Betriebsgebäude: Steirer Florianis verhindern Schlimmeres

Am gestrigen Donnerstag wurde die Stadtfeuerwehr Weiz um 14.10 Uhr mittels Sammelruf und Sirene zu einem Dachbrand bei einem Betriebsgebäude in der Gleisdorfer Straße alarmiert.

Das erste Einsatzfahrzeug traf bereits wenige Minuten nach der Alarmierung am Einsatzort ein. Der Brand im Bereich einer Holzkonstruktion am Flachdach konnte zunächst mit einem Pulverlöscher eingedämmt werden, heißt es in einer Aussendung.

Bereich nach Glutnestern abgesucht

In weiterer Folge wurden die erforderlichen Gerätschaften über einen Leiterweg auf das Dach gebracht und der Brand mittels Hochdruck-Rohr vollständig abgelöscht. Um sämtliche Glutnester erreichen zu können, mussten Teile der Holzkonstruktion sowie des Blechdachs und der Dämmung geöffnet und entfernt werden. Dabei kam auch die Teleskopmastbühne zum Einsatz. Abschließend wurde der gesamte betroffene Bereich mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, um versteckte Glutnester auszuschließen.

Ausbreitung konnte verhindert werden

Durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert und der Brand auf die Ausbruchsstelle begrenzt werden, teilen die Einsatzkräfte mit. Verletzt wurde niemand, die Stadtfeuerwehr Weiz stand mit fünf Fahrzeugen und 27 Mitgliedern rund eine Stunde im Einsatz. Ebenfalls vor Ort waren die Polizei sowie das Rote Kreuz.