Kaltfront bringt Gewitter: In diesen steirischen Bezirken wird es ungemütlich

Nach der extremen Hitze folgt am Freitag der Wetterumschwung mit Regen und Gewittern. Laut GeoSphere Austria sind zwar keine flächendeckenden Unwetter zu erwarten, regional können können Gewitter aber kräftig ausfallen.

Nach den Rekordtemperaturen der vergangenen Tage stellt sich das Wetter in der Steiermark am Freitag um. Die Unwetterzentrale Österreich (UWZ) hat für zwei Bezirke orange Warnungen vor markantem Wetter mit Gewittern und Hagel ausgegeben. Betroffen sind Hartberg-Fürstenfeld und die Südoststeiermark. Für die Bezirke Murtal, Deutschlandsberg, Leoben, Liezen, Voitsberg, Graz, Murau, Graz-Umgebung, Weiz, Leibnitz und Bruck-Mürzzuschlag gilt eine gelbe Wettervorwarnung.

©UWZ Die aktuelle Warnkarte der UWZ (Stand 9.39 Uhr).

Wetterwarnungen für die Steiermark (laut UWZ) Orange Wetterwarnung – Markantes Wetter (Hagel und Gewitter): Hartberg-Fürstenfeld, Südoststeiermark Gelbe Wetterwarnung – Wettervorwarnung (Hagel und Gewitter): Murtal, Deutschlandsberg, Leoben, Liezen, Voitsberg, Graz (Stadt), Murau, Bruck-Mürzzuschlag, Graz-Umgebung, Weiz, Leibnitz

GeoSphere: „Keine massiven Unwetter erwartet“

Etwas vorsichtiger fällt die Einschätzung der GeoSphere Austria aus. Im Gespräch mit 5 Minuten erklärt ein Meteorologe, dass sich „die Kaltfront nur langsam über Österreich bewegt“ und dadurch Gewitter entstehen können. Gleichzeitig betont er aber: „Ich erwarte keine massiven Unwetter.“ Regional könnten Gewitter zwar durchaus kräftig ausfallen, eine großflächige Unwetterlage zeichne sich nach derzeitigem Stand jedoch nicht ab. Den angekündigten Regen bewertet der Experte positiv: „Regen bräuchten wir eh.“

©GeoSphere Austria Die aktuelle Warnkarte der GeoSphere Austria (Stand 9.42 Uhr).

Gewitter ziehen im Tagesverlauf durch

Der Freitag begann zunächst mit vielen Wolken und örtlich etwas Regen. Zwischendurch zeigt sich mit Nordwind auch die Sonne, ehe sich am Nachmittag ausgehend vom Bergland erneut Quellwolken bilden. In der Folge breiten sich Regenschauer und Gewitter auf viele Landesteile aus. In der Obersteiermark werden die ersten Gewitter ab etwa 14 bis 15 Uhr bis in den frühen Abend erwartet. Im Südosten ziehen sie laut dem Meteorologen erst gegen Abend auf und können bis in die Nacht anhalten. Erst in der zweiten Nachthälfte soll sich das Wetter wieder beruhigen.

Deutliche Abkühlung nach der Hitze

Mit der Kaltfront ist auch die ersehnte Abkühlung angekommen. „Die Abkühlung ist schon eingetroffen“, sagt der GeoSphere-Experte. Bereits in der Nacht auf Freitag sorgte der erste Schub für sinkende Temperaturen, im Tagesverlauf folgt ein weiterer. Nachdem am Donnerstag in Fürstenfeld noch 38,6 Grad gemessen wurden, werde es am Freitag „bei weitem nicht“ mehr so heiß. Vielerorts bleiben die Temperaturen laut Prognose sogar unter der 30-Grad-Marke und erreichen nur noch 26 bis 30 Grad.

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Schon am Sonntag wird es wieder heißer

Die kühlere Phase dürfte allerdings nur kurz anhalten. Bereits ab Sonntag steigen die Temperaturen laut GeoSphere Austria wieder an. Bis dahin bleibt das Wetter jedoch wechselhaft, mit Regenschauern und regional kräftigen Gewittern.