Kind (3) in versperrtem Wagen gefangen

Große Aufregung herrschte am Mittwoch in Knittelfeld: Ein dreijähriger Bub war in einem versperrten Auto eingeschlossen. Weil sich das Fahrzeug nicht öffnen ließ, mussten Einsatzkräfte schließlich eine Seitenscheibe einschlagen.

Am Mittwoch, dem 6. August, wurde die Feuerwehr Knittelfeld gegen 15.20 Uhr zu einem dringenden Einsatz alarmiert. Ein dreijähriger Bub war in einem versperrten Wagen eingeschlossen. Gemeinsam mit der Polizei und dem Roten Kreuz rückten sieben Feuerwehrleute zum Einsatzort aus.

Angehörige scheiterten mit Öffnungsversuchen

Bereits vier Minuten nach dem Notruf trafen die Einsatzkräfte ein. Angehörige hatten zuvor mehrfach versucht, das Fahrzeug zu öffnen, allerdings ohne Erfolg. „Trotz mehrerer Öffnungsversuche durch Angehörige konnte das Fahrzeug zunächst nicht geöffnet werden“, berichtet Einsatzleiter Brandmeister Daniel Schmied.

Seitenscheibe eingeschlagen

Um das Kind rasch aus seiner Lage zu befreien, entschieden sich die Einsatzkräfte schließlich dazu, die Seitenscheibe mithilfe eines Federkörners einzuschlagen. Der Bub konnte anschließend aus dem Fahrzeug geholt und umgehend vom Roten Kreuz medizinisch versorgt werden. Nach ersten Informationen war das Kind einigermaßen wohlauf. Für die Feuerwehr Knittelfeld war der Einsatz nach rund einer halben Stunde beendet.