Nur wenige Stunden alt: Kalb befreit sich aus Stall und landet in Güllegrube

Ein ungewöhnlicher Einsatz beschäftigte am Freitag die Feuerwehr Gröbming-Winkl: Ein erst wenige Stunden altes Kalb hatte sich aus dem Stall befreit und war in eine angrenzende Güllegrube gefallen.

Am 7. August 2026 wurden die Kameraden der Feuerwehr Gröbming-Winkl zu einer Tierrettung alarmiert. Ein neugeborenes Kalb hatte sich laut Feuerwehr selbstständig aus dem Stall befreit und war anschließend in die nebenan befindliche Güllegrube gestürzt. Die Einsatzkräfte rückten aus, um das Tier aus der misslichen Lage zu befreien. Unter Einsatz von schwerem Atemschutz gelang es der Feuerwehr schließlich, das Kalb sicher aus der Grube zu holen.

Kalb aus Güllegrube gerettet

Nach der erfolgreichen Rettung gab es Erleichterung: Das Kalb überstand den Unfall und ist laut Feuerwehr wohlauf. Im Einsatz standen das HLF 1 Gröbming-Winkl und das KLF Gröbming-Winkl mit insgesamt 15 Feuerwehrmitgliedern.