Einsatz: Auto und Lkw kollidieren auf Schoberpass Bundesstraße

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Wagen und einem Lkw hat am Donnerstagnachmittag einen Feuerwehreinsatz auf der B113 im Ortsteil Melzen (Bezirk Liezen) in der Steiermark ausgelöst. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand.

Am Donnerstag, dem 6. August, wurde die Feuerwehr Selzthal gegen 15.16 Uhr zu einem technischen Einsatz auf die Schoberpass Bundesstraße (B113) alarmiert. Im Ortsteil Melzen waren aus bislang ungeklärter Ursache ein Wagen und ein Lkw zusammengestoßen.

Feuerwehr sichert Unfallstelle ab

Nach dem Eintreffen übernahmen die Einsatzkräfte die Absicherung der Unfallstelle und errichteten einen Brandschutz. Zudem wurden ausgelaufene Betriebsmittel gebunden, um eine Gefährdung für den Verkehr und die Umwelt zu verhindern. Anschließend reinigte die Feuerwehr die Fahrbahn und unterstützte die Bergung des Lastwagens aus dem Gefahrenbereich. Auch die Polizei stand im Einsatz.

Keine Verletzten

Trotz der Kollision kamen nach Angaben der Feuerwehr keine Personen zu Schaden. Nach rund eineinviertel Stunden konnten die Arbeiten abgeschlossen werden. Im Anschluss rückten die Einsatzkräfte wieder ins Rüsthaus ein und stellten die Einsatzbereitschaft ihrer Fahrzeuge und Geräte wieder her.