Gewitter und Hagel: UWZ verschärft Warnungen in der Steiermark

Die Gewitterlage in der Steiermark hat sich verschärft. Die UWZ weist für fünf Bezirke nun eine Unwetterwarnung aus. Auch Graz und weitere Regionen wurden hochgestuft.

Die Gewitterlage in der Steiermark hat sich am Freitagnachmittag verschärft: Für fünf Bezirke weist die UWZ nun eine Unwetterwarnung aus, weitere Regionen wurden hochgestuft.

Die Gewitterlage in der Steiermark hat sich am Freitagnachmittag verschärft: Für fünf Bezirke weist die UWZ nun eine Unwetterwarnung aus, weitere Regionen wurden hochgestuft.

Noch am Freitagvormittag (7. August) galten laut Unwetterzentrale Österreich (UWZ) für Hartberg-Fürstenfeld und die Südoststeiermark Warnungen vor markantem Wetter. Für zahlreiche weitere steirische Bezirke bestand zunächst eine Vorwarnung. 5 Minuten berichtete: Kaltfront bringt Gewitter: In diesen steirischen Bezirken wird es ungemütlich. Inzwischen hat sich die Lage in mehreren Regionen verschärft. Die UWZ warnt dabei vor „Gewitter und Hagel“. Besonders mehrere Bezirke, für die zuvor nur eine Vorwarnung galt, wurden mittlerweile hochgestuft.

Unwetterwarnungen für mehrere steirische Bezirke

Eine Unwetterwarnung wegen Gewittern und Hagel gilt laut der aktuellen UWZ-Übersicht für Murtal, Voitsberg, Murau, Bruck-Mürzzuschlag und Weiz. Noch rund sechs Stunden zuvor waren diese Bezirke lediglich von einer Wettervorwarnung betroffen. Damit hat sich die Warnlage dort deutlich verschärft. Wie stark einzelne Gewitter tatsächlich ausfallen, kann dabei regional unterschiedlich sein. Bereits am Vormittag hatte GeoSphere Austria darauf hingewiesen, dass Gewitter örtlich kräftig ausfallen können.

©UWZ Die UWZ hat die Gewitterwarnungen für mehrere steirische Bezirke verschärft.

Deutschlandsberg, Graz und Graz-Umgebung hochgestuft

Auch in Deutschlandsberg, Graz-Umgebung und Graz (Stadt) wurde die Warnstufe angehoben. Dort weist die UWZ nun markantes Wetter mit Gewittern und Hagel aus. Auch Hartberg-Fürstenfeld fällt weiterhin in diese Kategorie. Für Leoben, Liezen und Leibnitz besteht laut UWZ derzeit eine Vorwarnung. Anders entwickelt hat sich die Lage in der Südoststeiermark: Dort galt am Vormittag noch eine Warnung vor markantem Wetter, aktuell wird die Region in der UWZ-Übersicht als Vorwarnung geführt.

Gewitter ziehen durch

Der Wetterumschwung war bereits am Freitagvormittag angekündigt worden. Nach der großen Hitze der vergangenen Tage zieht eine Kaltfront nur langsam über Österreich und bringt Regen und Gewitter. Laut GeoSphere Austria wurden die ersten Gewitter in der Obersteiermark ab etwa 14 bis 15 Uhr erwartet. Im Südosten sollen sie erst gegen Abend aufziehen und bis in die Nacht anhalten können. Erst in der zweiten Nachthälfte soll sich das Wetter wieder beruhigen.

©Leser | Gewitterwolke in Voitsberg.

Hitze ist vorerst weg

Mit der Kaltfront sind auch die Temperaturen deutlich gesunken. Nachdem am Donnerstag in Fürstenfeld noch 38,6 Grad gemessen wurden, sollten am Freitag vielerorts nur noch 26 bis 30 Grad erreicht werden. Der GeoSphere-Meteorologe hatte am Vormittag zugleich erklärt: „Ich erwarte keine massiven Unwetter.“ Eine großflächige Unwetterlage zeichnete sich nach seiner damaligen Einschätzung nicht ab. Die inzwischen verschärften UWZ-Warnungen zeigen allerdings, dass in mehreren steirischen Bezirken besonders auf Gewitter und Hagel geachtet werden muss.