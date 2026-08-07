Kraftakt auf der Alm: 500-Kilo-Ochse aus Doline gerettet

Auf der Bärnsbodenalm in Tragöß war am Sonntag kräftiges Anpacken gefragt: Ein junger Ochse ist in eine Doline gestürzt. Neun Bergretter und mehrere Helfer befreiten das knapp 500 Kilo schwere Tier.

Am Sonntag, dem 2. August, wurden die Einsatzkräfte der Bergrettung Tragöß auf die Bärnsbodenalm gerufen. Dort ist ein junger Ochse in eine Doline gestürzt. Aus eigener Kraft kam das Tier nicht mehr aus seiner misslichen Lage. Für die Retter wartete damit eine Aufgabe mit ordentlich Gewicht. Neun Bergretter waren bei der Tierrettung im Einsatz. Unterstützung bekamen sie von den Haltern sowie von Helfern der benachbarten Hütten. Gemeinsam machten sie sich daran, den knapp 500 Kilogramm schweren Ochsen aus der Doline zu befreien. Bei diesem Einsatz war also nicht nur Köpfchen, sondern auch gemeinsames Anpacken gefragt.

Ochse ist wieder frei

Die Rettungsaktion gelang und der junge Ochse konnte aus seiner misslichen Lage befreit werden. Besonders erfreulich: Trotz des Sturzes trug das Tier keine Verletzungen davon. Die Bergrettung Tragöß teilte nach dem Einsatz mit: „Das Tier blieb bei dem Vorfall glücklicherweise unverletzt und ist wieder wohlauf!“ Damit nahm der schwere Zwischenfall auf der Alm ein gutes Ende.