Mehr Sonne, aber lokale Gewitter am Samstag in der Steiermark

Der Samstag, 7. August, beginnt in der Steiermark noch mit Restwolken nächtlicher Schauer, regional halten sich auch Nebel oder Hochnebel. „Im Laufe des Vormittags setzt sich dann zunehmend sonniges Wetter durch“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Ganz ungetrübt bleibt es allerdings nicht: Auch am Nachmittag ziehen zeitweise Wolken und Quellwolken durch. Vor allem über den Bergen können sich vereinzelt nochmals gewittrige Schauer bilden. In den meisten Regionen der Steiermark bleibt es aber bereits wieder trocken. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen 14 und 19 Grad, am Nachmittag werden 25 bis 30 Grad erreicht.