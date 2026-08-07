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Foto auf 5min.at zeigt eine Gewitterwolke in Graz.
Nach Restwolken und Nebel zeigt sich am Samstag in der Steiermark zunehmend die Sonne.
Steiermark
07/08/2026
Prognose

Mehr Sonne, aber lokale Gewitter am Samstag in der Steiermark

Der Samstag startet in der Steiermark noch teils grau. Im Laufe des Vormittags setzt sich aber zunehmend die Sonne durch.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(104 Wörter)
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Der Samstag, 7. August, beginnt in der Steiermark noch mit Restwolken nächtlicher Schauer, regional halten sich auch Nebel oder Hochnebel. „Im Laufe des Vormittags setzt sich dann zunehmend sonniges Wetter durch“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Ganz ungetrübt bleibt es allerdings nicht: Auch am Nachmittag ziehen zeitweise Wolken und Quellwolken durch. Vor allem über den Bergen können sich vereinzelt nochmals gewittrige Schauer bilden. In den meisten Regionen der Steiermark bleibt es aber bereits wieder trocken. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen 14 und 19 Grad, am Nachmittag werden 25 bis 30 Grad erreicht.

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