Unfall bei Hotelanlage: Dumper überschlägt sich, stürzt 30 Meter ab

Bei Bauarbeiten im Bereich einer Hotelanlage in Haus (Bezirk Liezen) in der Steiermark kam es am Freitag zu einem Arbeitsunfall. Ein 26-Jähriger verlor mit einem Dumper die Kontrolle über die Arbeitsmaschine.

Kurz vor 14 Uhr wurde die Polizei über die Landesleitzentrale zu einem Arbeitsunfall im Bereich einer Forststraße alarmiert. Als die Beamten vor Ort eintrafen, wurde der verletzte 26-jährige Lenker bereits vom Roten Kreuz versorgt.

Dumper kam von Forststraße ab

Der 26-Jährige war im Zuge von Bauarbeiten bei einer Hotelanlage mit Materialtransporten beschäftigt. Mit einem Dumper brachte er Schotter und Erdmaterial von einem Lagerplatz zur Baustelle. Die Tätigkeit hatte der Mann bereits den gesamten Tag ausgeübt und dabei mehrere Fahrten zwischen den beiden Bereichen absolviert. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der rechte Hinterreifen des Dumpers über den Rand der Forststraße. Die Arbeitsmaschine überschlug sich daraufhin und stürzte rund 30 Meter unterhalb der Straße auf einen Parkplatz, wo sie schließlich zum Stillstand kam. Der 26-Jährige konnte die Fahrerkabine noch vor dem Überschlag verlassen.

Alkoholtest positiv

Das Rote Kreuz übernahm die weitere Versorgung und brachte den 26-Jährigen zur medizinischen Abklärung ins Krankenhaus Schladming. Wie schwer der Mann verletzt wurde, war zunächst noch unklar. Bei dem 26-Jährigen wurde außerdem ein Alkomattest durchgeführt. Dieser verlief positiv. Die Polizei nahm dem Mann daraufhin den Führerschein vorläufig ab. Warum der Dumper von der Forststraße abkam, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.