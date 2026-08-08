Canyoning-Unfall in der Salza: Frau per Winde aus Schlucht gerettet

Bei einer Canyoning-Tour in der Salza (Steiermark) verletzte sich eine Frau am Rücken. Wegen des Verdachts auf eine Wirbelsäulenverletzung musste sie per Winde aus der Schlucht gerettet werden.

Für eine Canyoning-Gruppe in der Salza endete die Tour am Freitag unerwartet. Eine Teilnehmerin verletzte sich im Bereich des Rückens und konnte anschließend nicht mehr weitergehen. Da der Verdacht auf eine Verletzung der Wirbelsäule bestand, setzte der Guide einen Notruf ab.

Verletzte per Winde aus Schlucht gerettet

Die Bergrettung Gröbming rückte daraufhin gemeinsam mit der ÖAMTC-Flugrettung zur Unfallstelle aus. Einsatzkräfte näherten sich mit einem Einsatzfahrzeug und einem Quad, anschließend stiegen zwei Bergretter zu Fuß zur Verletzten auf. Gemeinsam mit der Crew des Notarzthubschraubers Christophorus 14 wurde die Frau zunächst medizinisch versorgt. Aufgrund der schwierigen Lage in der Schlucht war ein Abtransport auf herkömmlichem Weg nicht möglich. Die Verletzte wurde deshalb mittels Windenrettung aus der Schlucht zu einem Zwischenlandeplatz gebracht. Dort wurde sie gemeinsam mit den Einsatzkräften umgelagert und anschließend mit dem Hubschrauber zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus geflogen.

Zweiter Einsatz in einer Woche

Für die Bergrettung Gröbming war es innerhalb weniger Tage bereits der zweite Einsatz. Schon am Mittwoch wurden die Einsatzkräfte in Richtung Sattental gerufen. Dort hatte ein Wanderer einen medizinischen Notfall erlitten und selbst die Bergrettung alarmiert. Gemeinsam mit dem Notarzt des Christophorus 99 wurde der Patient vor Ort medizinisch versorgt. Anschließend wurde er mit einem Rettungswagen zum Notarzthubschrauber gebracht und zur weiteren Behandlung abtransportiert.