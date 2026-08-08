Nach Blitzeinschlag: Drei junge Weststeirer entdecken Baumbrand

Ein Blitzeinschlag hat am Freitagabend nahe der Kreuzung von Tobiswaldstraße und Schlembergstraße einen Kleinbrand in einem Waldstück ausgelöst. Drei junge Weststeirer kamen kurz nach dem Einschlag an der Stelle vorbei und bemerkten den Brand. Sie setzten umgehend einen Notruf ab und warteten anschließend auf das Eintreffen der Feuerwehr. Dadurch konnte möglicherweise verhindert werden, dass sich das Feuer weiter im Wald ausbreitet.

Brand bereits von der Straße sichtbar

Beim Eintreffen des ersten Feuerwehrfahrzeugs war der Brand bereits von der Straße aus deutlich zu erkennen. Auch die Rauchentwicklung war wahrnehmbar. Einsatzleiter HBI d.F. René Wernegg ordnete sofort die Brandbekämpfung mit einem Hochdruckrohr an. Das Feuer hatte sich auf eine Gruppe von drei Bäumen beschränkt und konnte deshalb rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Feuerwehr sucht nach versteckten Glutnestern

Trotz des schnellen Löscherfolgs blieb die Gefahr einer weiteren Ausbreitung bestehen. 16 Feuerwehrleute durchsuchten deshalb den Bereich rund um die betroffenen Bäume nach möglichen Glutnestern. Dafür wurde der Waldboden mit Schaufeln und Krampen geöffnet. Zusätzlich kontrollierten die Einsatzkräfte die Umgebung mehrfach mit einer Wärmebildkamera und kühlten den Bereich vorsorglich mit Löschwasser. Nach rund 30 Minuten konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden. Eine Polizeistreife war während des Einsatzes ebenfalls vor Ort. Für die Feuerwehr war der Einsatz damit allerdings noch nicht ganz beendet. Nach Aufräum- und Reinigungsarbeiten konnte die Einsatzbereitschaft rund 90 Minuten nach der Alarmierung wieder an die Leitstelle Florian Steiermark gemeldet werden.