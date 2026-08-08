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/ ©Montage: 5 Minuten & Canva
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt einen Polizisten, der vor einem Schwimmbecken steht.
Unbekannte brachen in Wellenbad ein und hinterließen großen Schaden
Gleisdorf
08/08/2026
Einbruch
Update-Artikel

„Großer Schaden“: Gleisdorf muss Bad vorübergehend schließen

Unbekannte Täter sind in der Nacht in das Gleisdorfer Wellenbad eingebrochen. Dabei entstand laut Bürgermeister Christoph Stark ein großer Schaden. Das Bad bleibt vorerst geschlossen.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(145 Wörter)
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Für einen unerfreulichen Start in den Tag sorgte am Samstag ein Einbruch im Wellenbad Gleisdorf. Wie Bürgermeister Christoph Stark mitteilte, drangen bislang unbekannte Täter in der Nacht in das Bad ein und hinterließen dabei erheblichen Schaden.

Polizei sichert Spuren

Derzeit ist die Polizei vor Ort. Die Spurensicherung untersucht den Tatort, weshalb das Wellenbad vorübergehend nicht betreten werden kann. Wie genau die Täter in das Bad gelangten und was beschädigt oder möglicherweise gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch zur Höhe des entstandenen Schadens gibt es bislang keine näheren Angaben.

#Update: Wellenbad kann wieder öffnen

„Die polizeiliche Spurensicherung ist abgeschlossen, nun laufen noch einige Aufräumarbeiten. Aber ab 11.30 Uhr haben wir wieder für Sie offen!“, heißt es in einem Update des Bürgermeisters.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.08.2026 um 11:39 Uhr aktualisiert
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