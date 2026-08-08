Pächter für Berghütte gesucht: „Eine der schönsten Terrassen in der Steiermark“

Eine Hütte auf 1.571 Metern, umgeben von beeindruckender Bergwelt: Für das Buchsteinhaus im Gesäuse (Steiermark) wird ab 2027 eine neue Pächterin oder ein neuer Pächter gesucht.

Wer schon einmal davon geträumt hat, sein berufliches Leben inmitten der Berge zu verbringen, bekommt jetzt eine besondere Gelegenheit. Für das Buchsteinhaus im Nationalpark Gesäuse wird eine neue Pächterin oder ein neuer Pächter gesucht. Die Naturfreunde Österreich schreiben die traditionsreiche Schutzhütte für die kommende Saison neu aus. Ab 2027 soll ein neues Team den Betrieb übernehmen.

„Eine der schönsten Terrassen in der Steiermark“

Auf die Suche nach einer Nachfolge machen auch die Naturfreunde Bad Ischl aufmerksam. Sie verabschieden den bisherigen Hüttenwirt Manuel Demmel, der das Buchsteinhaus in den vergangenen fünf Jahren geführt hat. „Manuel Demmel hat die Hütte im letzten halben Jahrzehnt mit viel Engagement, Herzblut und Gastfreundschaft perfekt geführt – dafür ein großes DANKE!“, schreiben die Naturfreunde. Nun zieht es Demmel wieder zurück ins Salzkammergut. Deshalb soll ab 2027 eine neue Persönlichkeit den besonderen Platz übernehmen. Die Naturfreunde bezeichnen die Terrasse der Hütte als „eine der schönsten Terrassen in der Steiermark“.

Arbeiten auf 1.571 Metern

Das Buchsteinhaus liegt auf 1.571 Metern Seehöhe im Nationalpark Gesäuse und ist ausschließlich zu Fuß erreichbar. Für die Pächter gibt es die Möglichkeit, mit dem Auto bis zur Talstation der Materialseilbahn zu fahren. Die Versorgung der Hütte erfolgt anschließend über die Seilbahn. Geöffnet ist das Haus grundsätzlich von Mai bis Oktober, zusätzlich steht ein Winterraum zur Verfügung. Die Hütte ist ein Ausgangspunkt für alpine Touren, gleichzeitig aber auch Ziel für Wanderer und Tagesgäste. Besonders wichtig ist den Naturfreunden eine familiäre und unkomplizierte Atmosphäre.

50 Schlafplätze und moderne Ausstattung

Trotz der alpinen Lage müssen die neuen Pächter nicht bei null beginnen. Das 2010 neu errichtete Buchsteinhaus verfügt über zwei Gasträume mit Kachelofen sowie eine ausgestattete Küche mit Holz- und Gasofen, Kombidämpfer und Geschirrspüler. Auch Kühlhaus, Gefriertruhe, Geschirr, Kochutensilien und Bettwäsche sind vorhanden. Für Übernachtungsgäste stehen insgesamt 50 Schlafplätze in Lagern zur Verfügung. Technisch wurde die Hütte laufend modernisiert. Unter anderem verfügt sie über eine Photovoltaikanlage sowie eine zeitgemäße Wasser- und Abwasserversorgung. Zudem ist das Buchsteinhaus mit dem Umweltzeichen ausgezeichnet.

Naturfreunde suchen engagierte Gastgeber

Die künftigen Pächter sollen die Hütte eigenverantwortlich führen und dabei ein einfaches, qualitativ hochwertiges gastronomisches Angebot bieten. Wert gelegt wird auf regionale und saisonale Produkte. Auch die Betreuung der Nächtigungsgäste, die Pflege der Hütte und ein verantwortungsvoller Umgang mit den Ressourcen gehören zu den Aufgaben. Gleichzeitig sollen die Pächter die Ziele des Nationalparks unterstützen und Gäste für das richtige Verhalten im alpinen Gelände sensibilisieren. Gesucht werden Einzelpersonen oder Teams mit Erfahrung in Gastronomie, Tourismus oder Hüttenbetrieb. Wichtig sind außerdem Freude an der Arbeit in den Bergen, Belastbarkeit, Organisationstalent und Teamfähigkeit. Erfahrung mit alpiner Infrastruktur ist von Vorteil.

Bewerbung noch bis 14. August möglich

Der Pachtvertrag soll mehrjährig laufen, der Pachtbeginn ist mit Jänner 2027 vorgesehen. Vereinbart wird eine Fixpacht ohne Umsatzbeteiligung. Investitionen und Instandhaltungsarbeiten sollen mit den Naturfreunden abgestimmt werden. Wer Interesse an diesem ungewöhnlichen Arbeitsplatz hat, muss allerdings schnell sein: Die Bewerbungsfrist läuft noch bis 14. August 2026.