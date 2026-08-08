Tigermücken in Graz: Diese Methode zeigt deutliche Wirkung

In Graz werden heuer rund zwei Millionen sterile Tigermücken-Männchen freigelassen. In den Testgebieten ist ihre Zahl bereits deutlich gesunken. Entscheidend bleibt aber, was in den Gärten passiert.

In zwei Grazer Gebieten werden jede Woche tausende sterile Tigermücken-Männchen ausgesetzt. Das zeigt offenbar Wirkung: In den Testgebieten konnte die Population laut ORF um bis zu 70 Prozent verringert werden. Insgesamt sollen heuer rund zwei Millionen der sterilen Tiere freigelassen werden. Allein damit lässt sich das Problem allerdings nicht lösen. Das Grazer Gesundheitsamt setzt deshalb zusätzlich auf die Mithilfe der Bevölkerung.

Suche in den Gärten

Hinweise auf Tigermücken erhält das Gesundheitsamt über die App „Mosquito Alert“, aber auch per Telefon oder E-Mail. Erwin Wieser, Leiter des Grazer Tigermückenprojekts, und sein Team fahren anschließend in die betroffenen Gegenden. Dort suchen sie gemeinsam mit den Eigentümern nach möglichen Brutplätzen und arbeiten sich von Grundstück zu Grundstück vor, berichtet der ORF. Das ist auch deshalb sinnvoll, weil sich Tigermücken meist nur in einem kleinen Umkreis bewegen. Ihre Flugdistanz liegt laut Wieser bei rund 100 bis 150 Metern.

Nicht überall Zutritt

Bei diesen Kontrollen stoßen die Mitarbeiter allerdings nicht immer auf offene Türen. Wieser schildert gegenüber dem ORF, dass manche Bewohner keinen Handlungsbedarf sehen und einen Besuch ablehnen. Genau das erschwert die Bekämpfung. Tauchen die Tiere in einem Garten auf, können aufgrund ihrer kurzen Flugdistanz auch benachbarte Grundstücke betroffen sein. Das Gesundheitsamt wünscht sich deshalb mehr Unterstützung bei der Suche nach möglichen Brutstätten.

Wasser wird zum Problem

Besonders wichtig sind kleine Wasseransammlungen rund ums Haus. Schon mit Wasser gefüllte Blumenuntersetzer können Tigermücken geeignete Bedingungen zur Vermehrung bieten. Dort, wo Bewohner solche Brutplätze regelmäßig entfernen, gehen die Meldungen laut Wieser zurück. Das Aussetzen steriler Männchen sei deshalb nur ein Teil der Maßnahmen. Bleiben gleichzeitig zahlreiche Brutstätten bestehen, wird die Wirkung deutlich abgeschwächt.

Liebenau im Blick

Ganz verschwinden wird die Tigermücke nach Einschätzung der Fachleute nicht mehr. Umso wichtiger ist es, ihre Ausbreitung möglichst stark einzudämmen. In Liebenau läuft heuer daher ein Monitoring. Dabei wird beobachtet, wie viele Tigermücken dort vorkommen. Die Ergebnisse sollen helfen festzulegen, wie viele sterile Männchen im kommenden Jahr für die Bekämpfung in diesem Gebiet notwendig sind.