Dürre in der Steiermark: SPÖ fordert 300 Euro pro Kuh

Besonders angespannt ist die Lage laut SPÖ Bauern Steiermark bei den Grünlandbetrieben. Weil kaum noch Gras nachwächst, müssen viele Bäuerinnen und Bauern bereits ihre Winterfutterreserven an Kühe, Schafe und Ziegen verfüttern. Gleichzeitig wird auch der Zukauf von Futtermitteln schwieriger. Diese seien knapp, während die Preise laufend steigen. Dazu kommen laut Aussendung Erzeugerpreise, die mit den steigenden Kosten nicht mithalten.

300 Euro pro Kuh

Die SPÖ Bauern Steiermark fordert deshalb rasche Unterstützung für die betroffenen Betriebe. Vorsitzender LKR Andreas Mekis richtet sich dabei an Landesrätin und Bauernbund-Obfrau Simone Schmiedtbauer: „Landesrätin und Obfrau des steirischen Bauernbundes Simone Schmiedtbauer darf den Bäuerinnen und Bauern in der Steiermark jetzt nicht beim Zusperren zuschauen. Gerade sie als Landwirtin muss die Zeichen der Zeit erkennen. Wer unsere regionale Lebensmittelversorgung sichern will, muss jetzt handeln – rasch, unbürokratisch und ausreichend“. Mekis schließt sich außerdem der Forderung der IG Milch nach einer Dürreausgleichszahlung von 300 Euro pro Kuh aus dem Katastrophenfonds an.

Nicht nur Grünland

Von der Hitze betroffen sind laut Aussendung allerdings nicht nur Grünlandbetriebe. Auch Mais, Getreide, Kürbis und weitere Bereiche werden genannt. Ohne rasche Unterstützung könnten Betriebe gezwungen sein, ihren Tierbestand zu reduzieren oder Kühe zu schlachten. Die SPÖ Bauern warnt dabei vor langfristigen Folgen für die heimische Lebensmittelproduktion. Auch der Verweis auf Versicherungen greife aus ihrer Sicht zu kurz.

Hilfspaket gefordert

„Es reicht nicht, den Betrieben teure Versicherungen zu empfehlen. Wer jetzt auf Dürreversicherungen verweist, verschließt die Augen vor der Realität. Viele Familienbetriebe können sich die zusätzlichen Kosten schlicht nicht leisten. Die Landesregierung muss ein umfassendes Hilfspaket schnüren“, so Martin Frühwirth LGF der SPÖ Bauern Steiermark. Gerade Nebenerwerbslandwirte und familiengeführte Betriebe bezeichnet die Organisation als Rückgrat des ländlichen Raums. Sie würden regionale Lebensmittel sichern, die Kulturlandschaft erhalten und Wertschöpfung in den Gemeinden schaffen.

Kosten schon länger hoch

Die wirtschaftliche Lage sei bereits vor der aktuellen Hitzewelle angespannt gewesen. Als Belastungen nennt die SPÖ Bauern hohe Kosten für Diesel, Dünger und Betriebsmittel sowie niedrige Erzeugerpreise. Mekis warnt deshalb vor dem Aus weiterer kleinstrukturierter Familienbetriebe: „Wenn jetzt nicht gehandelt wird, werden zahlreiche kleinstrukturierte Familienbetriebe in der Steiermark für immer zusperren müssen. Wer erst reagiert, wenn die Stalltüren geschlossen sind, hat seine Verantwortung gegenüber den Bäuerinnen und Bauern verspielt. Jetzt braucht es Taten von der Landesregierung statt Ankündigungen“.