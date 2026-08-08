A9: 16-Tonnen-Lüfter im Gleinalmtunnel ersetzt

Grund für die Arbeiten war ein defekter Abluftlüfter im Gleinalmtunnel. Solche Lüfter sind ein wesentlicher Bestandteil der Tunnel-Sicherheit. Sie sorgen für die notwendige Luftzirkulation im Tunnel. Im Ernstfall unterstützen sie zudem die Rauchableitung. Für den Austausch musste das rund 16 Tonnen schwere Bauteil ausgebaut werden. Anschließend kam ein Ersatzlüfter an seine Stelle. Dieser wurde danach wieder an das Tunnelsystem angeschlossen. Damit war der Austausch des defekten Lüfters abgeschlossen.

©ASFINAG | Ein rund 16 Tonnen schwerer Abluftlüfter musste im Gleinalmtunnel auf der A9 ausgetauscht werden. Die Arbeiten waren nach zwei Nächten abgeschlossen.

Zwei Nächte Arbeit

Die Arbeiten zogen sich über zwei Nächte. In dieser Zeit wurde der alte Lüfter ausgebaut und durch den Ersatzlüfter ersetzt. Danach folgte der Anschluss an das bestehende Tunnelsystem. Nach Angaben der ASFINAG war der gesamte Austausch damit erledigt. Trotz des schweren Bauteils und der Arbeiten über zwei Nächte bekamen viele Menschen auf der A9 davon kaum etwas mit. Die ASFINAG fasst es so zusammen: „Der Einsatz blieb für die meisten Verkehrsteilnehmenden nahezu unbemerkt.“ Der Austausch konnte somit durchgeführt werden, ohne dass er für einen Großteil des Verkehrs deutlich spürbar war. Im Gleinalmtunnel ist nun der Ersatzlüfter an das Tunnelsystem angeschlossen.