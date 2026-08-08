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Ein Bild auf 5min.at zeigt den ÖAMTC-Hubschrauber.
Die 19-Jährige wurde nach dem Sturz mit Christophorus 17 ins UKH Graz geflogen.
Obdach
08/08/2026
Ins UKH geflogen

Mountainbike-Unfall: Schlagloch bringt 19-Jährige zu Sturz

Eine 19-Jährige aus dem Bezirk Murtal ist am Samstagmittag in Obdach mit ihrem Mountainbike gestürzt. Auslöser war laut Polizei ein Schlagloch. Die junge Frau wurde schwer verletzt ins UKH Graz geflogen.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(101 Wörter)
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Die 19-Jährige aus dem Bezirk Murtal war am Samstag, 8. August 2026, mit ihrem Mountainbike unterwegs. Gegen 11.20 Uhr fuhr sie auf der St.-Wolfganger-Straße (L539) talwärts. Sie kam von St. Wolfgang und war in Richtung Obdach unterwegs. Laut Landespolizeidirektion Steiermark kam die Mountainbikerin aufgrund eines Schlaglochs zu Sturz. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Zum Zeitpunkt des Unfalls trug sie Fahrradkleidung und einen Helm.

Hubschrauber im Einsatz

Nach dem schweren Sturz wurde die junge Frau medizinisch versorgt. Der Rettungshubschrauber Christophorus 17 kam zum Einsatz. Er brachte die 19-Jährige in das UKH Graz.

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