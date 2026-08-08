Mountainbike-Unfall: Schlagloch bringt 19-Jährige zu Sturz

Eine 19-Jährige aus dem Bezirk Murtal ist am Samstagmittag in Obdach mit ihrem Mountainbike gestürzt. Auslöser war laut Polizei ein Schlagloch. Die junge Frau wurde schwer verletzt ins UKH Graz geflogen.

Die 19-Jährige aus dem Bezirk Murtal war am Samstag, 8. August 2026, mit ihrem Mountainbike unterwegs. Gegen 11.20 Uhr fuhr sie auf der St.-Wolfganger-Straße (L539) talwärts. Sie kam von St. Wolfgang und war in Richtung Obdach unterwegs. Laut Landespolizeidirektion Steiermark kam die Mountainbikerin aufgrund eines Schlaglochs zu Sturz. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Zum Zeitpunkt des Unfalls trug sie Fahrradkleidung und einen Helm.

Hubschrauber im Einsatz

Nach dem schweren Sturz wurde die junge Frau medizinisch versorgt. Der Rettungshubschrauber Christophorus 17 kam zum Einsatz. Er brachte die 19-Jährige in das UKH Graz.