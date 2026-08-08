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Bild auf 5min.at zeigt Graz.
Viel Sonne und bis zu 33 Grad bringen am Sonntag die Sommerhitze zurück in die Steiermark.
Steiermark
08/08/2026
Prognose

Sommerhitze kehrt zurück: Bis zu 33 Grad in der Steiermark am Sonntag

Der Sonntag bringt der Steiermark viel Sonne und hochsommerliche Temperaturen. Verbreitet steigt das Thermometer wieder über die 30-Grad-Marke.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(117 Wörter)
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Am Sonntag, dem 9. August, kehrt in der Steiermark die Sommerhitze zurück. Steigender Luftdruck sorgt von Südwesten her für stabiles Wetter, gleichzeitig bringt auflebender Südwind wieder deutlich höhere Temperaturen. „Meist ist es wolkenlos“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Lediglich über den Bergen der westlichen Obersteiermark können sich am Nachmittag einige Quellwolken bilden. Regen ist aber auch dort nicht zu erwarten, der Sonntag bleibt in der gesamten Steiermark trocken. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen 12 und 18 Grad. Am Nachmittag wird die 30-Grad-Marke bereits wieder verbreitet überschritten. Bis zu 33 Grad sind möglich, etwa in Bad Radkersburg und Leoben.

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