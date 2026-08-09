Hauser Kaibling schließt Bergbahnen wegen Trauerfall

Der Hauser Kaibling (Steiermark) trauert um einen langjährigen Mitarbeiter. Um gemeinsam Abschied nehmen zu können, bleiben am Dienstag zwei Bergbahnen geschlossen.

Der Hauser Kaibling hat am Freitag eine traurigen Nachricht verkündet. Das Unternehmen nimmt Abschied von seinem langjährigen Kollegen Johannes, der seit 2016 Teil des Teams war. „In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von unserem lieben und langjährigen Kollegen Johannes“, heißt es in einem Posting.

Zwei Bergbahnen bleiben wegen Trauerfall geschlossen

Um den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, gemeinsam Abschied zu nehmen, wird der Betrieb am Dienstag, 11. August, teilweise eingeschränkt. Die 8er-Gondelbahn sowie die Kaiblinggrat 8er-Sesselbahn bleiben an diesem Tag geschlossen. Die Tauern-Seilbahn ist hingegen regulär in Betrieb. Auch bei den weiteren Angeboten gibt es Einschränkungen: Sämtliche betreuten Programmpunkte des Wochenprogramms sowie die SCHAFwerkstatt entfallen am Dienstag. Die Sommerhütten am Hauser Kaibling bleiben wie gewohnt geöffnet.

„Mehr als ein Arbeitskollege“

Im Abschiedsposting wird deutlich, welchen Stellenwert Johannes im Team hatte. Der langjährige Mitarbeiter sei für den Hauser Kaibling weit mehr als nur ein Kollege gewesen. Besonders seine Hilfsbereitschaft, Verlässlichkeit und lebensfrohe Art habe das Team über viele Jahre geprägt. Seit seinem Eintritt im Jahr 2016 seien aus der gemeinsamen Arbeit auch enge Freundschaften entstanden. „Deshalb ist es uns ein großes Anliegen, gemeinsam von ihm Abschied nehmen zu können“, erklärt der Hauser Kaibling. Die Anteilnahme des Teams gilt in diesen schweren Tagen vor allem seiner Familie, seinen Freunden und allen Menschen, die ihm nahestanden.