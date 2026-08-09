Südoststeiermark trauert um beliebten Amtstierarzt

Reinhold Novosel war auch kommunalpolitisch über viele Jahre engagiert. Von 1997 bis 2007 war er erster Vizebürgermeister von Deutsch Kaltenbrunn. Daneben brachte er sich in zahlreichen Vereinen und Organisationen ein und setzte sich besonders für den Ortsteil Rohrbrunn ein. Nun gab die Gemeinde seinen Tod im Alter von 62 Jahren bekannt.

Als Tierarzt in der Südoststeiermark tätig

Auch beruflich war Novosel eng mit der Region verbunden. Nach Jahren als praktischer Tierarzt in Deutsch Kaltenbrunn wechselte er in den öffentlichen Veterinärdienst. Ab 2008 führte ihn sein beruflicher Weg in den Veterinärdienst des Bezirks Feldbach, der später in der Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark aufging. Vier Jahre später wurde ihm die Verantwortung für das Veterinärreferat übertragen. Anfang Juli 2026 trat Novosel nach schwerer Krankheit in den Ruhestand. Bei der Bezirkshauptmannschaft wurde er als fachlich versierter und engagierter Mitarbeiter geschätzt. Besonders seine verlässliche und kollegiale Art habe ihn ausgezeichnet.

Engagement für Deutsch Kaltenbrunn

Auch abseits seines Berufs spielte das Gemeindeleben für Novosel eine wichtige Rolle. Durch seine Tätigkeiten in Vereinen und Organisationen habe er laut Marktgemeinde wesentlich zur Entwicklung von Deutsch Kaltenbrunn und insbesondere Rohrbrunn beigetragen. Die Gemeinde erinnert sich an ihn nicht nur als politischen Vertreter, sondern auch als Freund und langjährigen Wegbegleiter. „Mit Reinhold verlieren wir einen Freund und treuen Wegbegleiter“, heißt es im Nachruf. Bürgermeisterin Andrea Reichl spricht der Familie und allen Angehörigen im Namen der Marktgemeinde ihr tiefes Mitgefühl aus.