Murtalbahn: Großbaustellen sorgen für monatelange Streckensperre

Die Sommerferien werden heuer für umfangreiche Arbeiten an der Murtalbahn genutzt. Gleich zwei Großprojekte sorgen dafür, dass die Strecke zwischen Unzmarkt und Tamsweg bis Mitte September gesperrt bleibt.

Während der Sommermonate wird die Infrastruktur der Murtalbahn an mehreren Stellen modernisiert. Neben den regelmäßig durchgeführten Wartungsarbeiten stehen heuer zwei besonders umfangreiche Bauvorhaben im Mittelpunkt. Dafür bleibt die Strecke von 13. Juli bis einschließlich 13. September 2026 gesperrt. Der enge Zeitplan soll genutzt werden, um die Arbeiten möglichst konzentriert während der Ferien durchzuführen.

Neue Brücke und Haltestelle in Wallersbach

Eines der Projekte befindet sich in Wallersbach in der Marktgemeinde Unzmarkt-Frauenburg. Dort läuft seit 2024 ein Hochwasserschutzprojekt der Wildbach- und Lawinenverbauung. Die Steiermärkischen Landesbahnen sind daran als Finanzierungspartner beteiligt. Im Zuge dessen wird die bestehende Wallersbachbrücke erneuert. Gleichzeitig werden rund 200 Meter Gleisanlagen komplett überarbeitet. Auch die Haltestelle Wallersbach wird neu gestaltet. Geplant ist ein rund 60 Meter langer Bahnsteig nach modernen Standards. Für das Gesamtprojekt sind rund eine Million Euro vorgesehen.

©StB/Kaiser Baustelle in Wallersbach. ©StB/Kaiser Direktor Mag. (FH) Ronald Kiss (re.) machte sich ein Bild der Bautätigkeiten vor Ort und erhielt einen Baubericht von Bahnmeister Roland Zanker (li.) und Gleismeister Werner Trausnitzer.

Zweites Großprojekt in Frojach-Katschtal

Noch umfangreicher sind die Arbeiten in Frojach-Katschtal. Aufgrund der künftigen Fahrplangestaltung benötigt die Murtalbahn zwischen Unzmarkt und Murau einen zusätzlichen vollwertigen Kreuzungspunkt. Dafür werden die bestehenden Gleis- und Nebenanlagen abgetragen und neu errichtet. Neben der Erneuerung sämtlicher Gleise entsteht auch ein 60 Meter langer Mittelbahnsteig. Zusätzlich wird die Station mit moderner Fahrgastinformation und weiteren Einrichtungen ausgestattet. Die neue Infrastruktur soll außerdem in den künftig rechnergestützten Zugleitbetrieb der Murtalbahn integriert werden. Für dieses Bauvorhaben stehen rund zwei Millionen Euro zur Verfügung.

©StB/Kaiser Baustelle Frojach Katschtal. ©StB/Kaiser Unternehmensbereichsleiter DDI Daniel Gößler (2. v. re.) bei der Projektvorstellung mit Direktor Mag. (FH) Ronald Kiss (Mitte) und dem Bürgermeister der Gemeinde Teufenbach-Katsch, Bundesrat a. D. Gottfried Sperl (3. v. re.).

Arbeiten sollen Attraktivität erhöhen

Mit den beiden Projekten sollen nicht nur die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Bahnstrecke verbessert werden. Auch die Bedingungen für Fahrgäste werden durch die neuen Bahnsteige und die modernisierte Infrastruktur verbessert. Die umfangreichen Arbeiten sollen während der gesamten Sommerferien abgeschlossen werden. Die Murtalbahn soll danach wieder regulär auf der Strecke zwischen Unzmarkt und Tamsweg unterwegs sein.