Für eine Pause abgebogen, dann kippte das Motorrad um – Frau (59) verletzt

Ein geplanter Halt auf einem Parkplatz endete am Sonntagvormittag auf der B78 bei Obdach mit einem Sturz. Eine 59-jährige Beifahrerin verletzte sich dabei an der Schulter und wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Eine 59-Jährige verletzte sich an der Schulter und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Eine 59-Jährige verletzte sich an der Schulter und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 9 Uhr war ein 63-Jähriger am Sonntag, dem 9. August 2026, gemeinsam mit seiner 59-jährigen Frau auf der B78 unterwegs. Die beiden kamen aus Richtung Obdach und fuhren in Richtung Kärnten. Bei Straßenkilometer 20,2 wollte der Motorradlenker eine Pause einlegen. Dafür beabsichtigte er, auf einen dortigen Parkplatz abzubiegen.

Sturz beim Abbiegen

Beim Abbiegemanöver übersah der 63-Jährige laut Landespolizeidirektion Steiermark eine Böschung im Bereich der Ausfahrt. Das Motorrad kam daraufhin nahezu im Stillstand zu Sturz. Dabei fiel die 59-jährige Beifahrerin vom Fahrzeug. Sie zog sich eine Verletzung im Bereich der Schulter zu. Der Lenker selbst blieb unverletzt. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde die verletzte Frau mit dem Rettungshubschrauber C11 abtransportiert. Dieser flog die 59-Jährige in das LKH Wolfsberg.

B78 gesperrt

Der Hubschraubereinsatz hatte auch Auswirkungen auf den Verkehr. Für die Landung und die Dauer des Einsatzes musste die B78 vollständig gesperrt werden. Die Sperre dauerte laut Polizei rund 45 Minuten. Danach konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.