Hoch hinaus: Verletzter Storch saß auf Voitsberger Finanzamt-Dach fest

Ein tierischer Einsatz führte die Feuerwehr am Sonntag hoch hinaus: Auf dem Dach des Finanzamts in Voitsberg saß ein verletzter Jungstorch fest. Für seine Rettung war sogar eine Drehleiter nötig.

Hoch hinaus für den Jungstorch: Mit der Drehleiter wurde das verletzte Tier vom Dach des Finanzamts in Voitsberg gerettet.

Hoch hinaus für den Jungstorch: Mit der Drehleiter wurde das verletzte Tier vom Dach des Finanzamts in Voitsberg gerettet.

Am Samstag, dem 9. August 2026, entdeckten Anrainer einen verletzten Storch auf dem Dach des Finanzamts in Voitsberg (Steiermark). Sie alarmierten umgehend die Feuerwehr. Der 2. Einsatzzug der Freiwilligen Feuerwehr Voitsberg rückte daraufhin zur Tierrettung aus. Doch der gefiederte Patient hatte sich einen besonders hohen Platz ausgesucht: Aufgrund der Höhe des Daches war zusätzliche Unterstützung nötig.

Drehleiter hilft

Für die Rettung wurde die Drehleiter aus Köflach angefordert. Gemeinsam machten sich die Feuerwehrleute aus Voitsberg und Köflach daran, den verletzten Storch vom Dach zu holen. Dabei war behutsames Vorgehen gefragt. In enger Zusammenarbeit gelang es schließlich, den Vogel einzufangen. Damit war der ungewöhnliche Einsatz über den Dächern von Voitsberg erfolgreich beendet.

©Freiwillige Stadtfeuerwehr Voitsberg | Gemeinsam für den gefiederten Patienten: Die Feuerwehren aus Voitsberg und Köflach brachten den verletzten Storch sicher vom Dach.

Jungstorch gerettet

Nach der Rettung kam der verletzte Jungstorch in fachkundige Hände. Er wurde Herrn Haberl von der Storchenstation Steiermark übergeben. Dort soll das Tier nun die nötige Pflege erhalten. Für die Einsatzkräfte endete damit eine Tierrettung, bei der es im wahrsten Sinn des Wortes hoch hinausging.

Feuerwehr bedankt sich

Die Freiwillige Stadtfeuerwehr Voitsberg bedankte sich nach dem Einsatz bei allen Beteiligten. Sie betonte dabei auch die Bedeutung der gemeinsamen Hilfe für verletzte Tiere. „Ein großes Dankeschön an alle Beteiligten für ihren schnellen Einsatz! Gemeinsam sorgen wir dafür, dass auch die verletzten Tiere die Hilfe bekommen, die sie benötigen“, so die Freiwillige Stadtfeuerwehr Voitsberg. Für den jungen Storch führte der unfreiwillige Zwischenstopp am Finanzamt damit direkt zur benötigten Hilfe.