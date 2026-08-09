Heißer Wochenstart: Bis zu 35 Grad, dann ziehen Gewitter in der Steiermark auf

Bis zu 35 Grad, Gewitter im Bergland und danach viel Sonne: Die neue Wetterwoche zeigt sich in der Steiermark heiß, kurzzeitig unbeständig und ab Mittwoch wieder überwiegend trocken.

Die Steiermark startet mit bis zu 35 Grad in die neue Woche, ehe Gewitter vor allem im Bergland mitmischen.

Die Steiermark startet mit bis zu 35 Grad in die neue Woche, ehe Gewitter vor allem im Bergland mitmischen.

Der Sonntagnachmittag (9. August) bringt in der Steiermark noch einmal jede Menge Sommer. Über den Bergen der westlichen Obersteiermark bilden sich zwar einige Quellwolken, sie bleiben aber weitgehend harmlos. Regen ist heute nirgends vorgesehen. Dafür dreht das Thermometer ordentlich auf: Verbreitet werden mehr als 30 Grad erreicht, bis zu 32 Grad sind etwa in Bad Radkersburg und Leoben möglich. Am Abend lösen sich die Quellwolken rasch wieder auf. Im Süden und Osten ist der Himmel bereits heiter oder wolkenlos – damit stehen die Sterne in der Nacht klar auf dem Wetterprogramm. Die Temperaturen sinken auf 19 bis 14 Grad.

Montag wird hitzig

Auch der Montag startet laut Meteorologen der Geosphere Austria sonnig und heiß, einzelne flache Wolken am Morgen ändern daran kaum etwas. Mit 30 bis 35 Grad erreicht die Hitze ihren Wochenhöhepunkt. Am Nachmittag bekommt die Sonne im steirischen Bergland allerdings Konkurrenz: Von Nordwesten breiten sich Regenschauer und Gewitter auf weite Teile aus. Spät am Tag könnte auch der Grazer Raum noch einen gewittrigen Schauer abbekommen. Von Leibnitz bis in den Hartberger Raum dürfte es hingegen trocken bleiben. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen 14 und 19 Grad.

Gewitter am Dienstag

Der Dienstag bleibt dem Hochsommer treu: sonnig, heiß und in den Bergen erneut nicht ganz störungsfrei. Im Tagesverlauf entstehen dort wieder einige Regenschauer und Gewitter. Am ehesten schaffen es diese in der westlichen Obersteiermark bis in die Täler. Abseits der Berge sorgt auffrischender Wind aus Nordwest bis Nord für stabilere Verhältnisse. In Graz kann es in der Früh bereits knapp über 20 Grad haben, sonst starten die Temperaturen bei 14 bis 19 Grad. Am Nachmittag werden von Nordwest nach Südost 28 bis 34 Grad erreicht.

Mittwoch wird beständiger

Am Mittwoch übernimmt hoher Luftdruck das Wetterkommando. In weiten Teilen der Steiermark wird es sonnig und trocken. Wind aus Nord bis Ost bringt zugleich etwas trockenere und weniger heiße Luft. Nach 13 bis 18 Grad am Morgen steigen die Temperaturen am Nachmittag auf 27 bis 31 Grad. Der Hochsommer bleibt damit erhalten, legt bei der Hitze aber einen kleinen Gang zurück.

Sonne bis Freitag

Am Donnerstag macht der Himmel seinem Sommerjob alle Ehre: Über der Steiermark ist strahlendes Blau angesagt. Bei schwachem bis mäßigem Ostwind werden nach 12 bis 17 Grad in der Früh am Nachmittag 28 bis 32 Grad erreicht. Und auch am Freitag bekommt die Sonne kaum Gesellschaft, selbst Wolken bleiben laut Prognose die Ausnahme. Der Wind bleibt schwach. Nach frischen 11 bis 16 Grad am Morgen steigen die Werte wieder auf 29 bis 33 Grad. Damit endet die Arbeitswoche so sonnig, wie sie heiß begonnen hat.