Tierrettung: Rind in Stahlelementen eingeklemmt

Am 8. August 2026 wurde die Freiwillige Feuerwehr Obdach zu einer Tierrettung im Ortsteil Obdachegg alarmiert. Ein RInd war in eine missliche Lage geraten.

Ein Rind war im Bereich einer Wildbachsperre in eine missliche Lage geraten und zwischen zwei massiven Stahlelementen eingeklemmt.

Ein Rind war im Bereich einer Wildbachsperre in eine missliche Lage geraten und zwischen zwei massiven Stahlelementen eingeklemmt.

Ein Rind war im Bereich einer Wildbachsperre in eine missliche Lage geraten und zwischen zwei massiven Stahlelementen eingeklemmt. Um das Tier möglichst schonend zu befreien, wurden die Formrohre mithilfe eines hydraulischen Rettungsgerätes vorsichtig auseinandergebogen. Dadurch konnte das Rind aus seiner Zwangslage befreit und anschließend sicher auf festen Boden gebracht werden.