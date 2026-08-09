Skip to content
Region auswählen:
/ ©FF Obdach
Bild auf 5 Minuten zeigt die gerettete Kuh
Ein Rind war im Bereich einer Wildbachsperre in eine missliche Lage geraten und zwischen zwei massiven Stahlelementen eingeklemmt.
Obdachegg
09/08/2026
Feuerwehreinsatz

Tierrettung: Rind in Stahlelementen eingeklemmt

Am 8. August 2026 wurde die Freiwillige Feuerwehr Obdach zu einer Tierrettung im Ortsteil Obdachegg alarmiert. Ein RInd war in eine missliche Lage geraten.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(58 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Ein Rind war im Bereich einer Wildbachsperre in eine missliche Lage geraten und zwischen zwei massiven Stahlelementen eingeklemmt. Um das Tier möglichst schonend zu befreien, wurden die Formrohre mithilfe eines hydraulischen Rettungsgerätes vorsichtig auseinandergebogen. Dadurch konnte das Rind aus seiner Zwangslage befreit und anschließend sicher auf festen Boden gebracht werden.

Bild auf 5 Minuten zeigt die gerettete Kuh
©FF Obdach
Die Kuh wurde erfolgreich gerettet.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at