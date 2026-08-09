Unfall auf A2: Auto steckt zwischen Wegweiser-Stützen

Ein Verkehrsunfall auf der A2 bei Hohenbrugg forderte am Sonntagmorgen mehrere Einsatzkräfte. Ein Auto kam von der Fahrbahn ab und blieb zwischen den Stützen eines Überkopfwegweisers stecken.

Das Auto kam auf der A2 bei Hohenbrugg von der Fahrbahn ab und blieb zwischen den Stützen eines Überkopfwegweisers stehen.

Das Auto kam auf der A2 bei Hohenbrugg von der Fahrbahn ab und blieb zwischen den Stützen eines Überkopfwegweisers stehen.

Für zahlreiche Feuerwehrleute begann der Sonntagmorgen am 9. August mit einem Sirenenalarm. Auf der A2 in Fahrtrichtung Graz kam es auf Höhe der Betriebsumkehr Hohenbrugg zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Ein Lenker verlor aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto kam von der Fahrbahn ab und blieb schließlich zwischen den Stützen eines Überkopfwegweisers stehen.

Einsatzstelle sichern

An der Unfallstelle übernahmen die Feuerwehren zunächst die Absicherung. Zusätzlich bauten die Einsatzkräfte einen zweifachen Brandschutz auf. Das Rote Kreuz war zu diesem Zeitpunkt bereits vor Ort. Feuerwehrsanitäter unterstützten die Rettungskräfte bei ihrer Arbeit. Danach rückte die besondere Lage des Unfallautos in den Mittelpunkt.

©FF Bad Waltersdorf | Für die Bergung musste die Feuerwehr den Wegweiser abmontieren, bevor das Fahrzeug abtransportiert werden konnte.

Wegweiser abmontiert

Das Fahrzeug war zwischen den beiden Stützen des Überkopfwegweisers eingeklemmt. Um die Bergung zu ermöglichen, montierten die Feuerwehrleute den Wegweiser ab. Anschließend kam das Schwere Rüstfahrzeug der Feuerwehr Ilz zum Einsatz. Damit konnte das Auto auf einen Anhänger verladen werden. Danach wurde das Fahrzeug abtransportiert.

Fahrbahn gereinigt

Mit der Bergung war der Einsatz allerdings noch nicht beendet. Aus dem Fahrzeug waren Betriebsmittel ausgelaufen. Die Einsatzkräfte banden diese mit Ölbindemittel. Anschließend reinigten sie die Fahrbahn. Im Einsatz standen die Feuerwehren Bad Waltersdorf, Ilz und Neudorf bei Ilz sowie das Rote Kreuz, die Autobahnpolizei und die Asfinag.