Skip to content
Region auswählen:
/ ©BM d.V. Nico Schaden
Foto auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz nach einem Flurbrand.
Die Freiwillige Feuerwehr Weißkirchen rückte mit 25 Einsatzkräften zu dem Flurbrand an der B78 aus.
Weißkirchen
09/08/2026
Florianis im Einsatz

Flurbrand entlang der B78: 25 Feuerwehrleute rückten aus

Direkt neben der B78 in Weißkirchen geriet eine Fläche in Brand. 25 Feuerwehrleute rückten aus und konnten das Feuer rasch löschen, bevor es sich weiter ausbreitete.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(195 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Die Freiwillige Feuerwehr Weißkirchen wurde am Sonntag, dem 9. August, zu einem beginnenden Flurbrand entlang der B78 Bundesstraße alarmiert. Direkt neben der Straße stand eine Fläche in Brand. Warum das Feuer ausbrach, ist bisher unbekannt. Die Einsatzkräfte begannen nach ihrer Ankunft umgehend mit der Brandbekämpfung.

Zwei Löschleitungen

Zum Einsatz kamen zwei Schnellangriffseinrichtungen des Tanklöschfahrzeuges. Damit konnte die Feuerwehr den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Anschließend wurde die betroffene Fläche vollständig abgelöscht. Durch das schnelle Eingreifen konnte verhindert werden, dass sich das Feuer weiter ausbreitet. Mit dem Ablöschen war der Einsatz allerdings noch nicht beendet. Die Feuerwehr kontrollierte den betroffenen Bereich abschließend mit einer Wärmebildkamera. Damit sollte sichergestellt werden, dass keine möglichen Glutnester zurückbleiben. Erst nach dieser Kontrolle war die Brandbekämpfung abgeschlossen.

Foto auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz nach einem Flurbrand.
©BM d.V. Nico Schaden |
Nach den Löscharbeiten kontrollierten die Einsatzkräfte die betroffene Fläche mit einer Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester.

25 Kräfte im Einsatz

Insgesamt standen 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen im Einsatz. Auch die Polizei war vor Ort. Sie war mit einem Fahrzeug und zwei Beamten vertreten. Durch das rasche Vorgehen der Feuerwehr konnte der Flurbrand schnell gelöscht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at