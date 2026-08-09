Flurbrand entlang der B78: 25 Feuerwehrleute rückten aus

Direkt neben der B78 in Weißkirchen geriet eine Fläche in Brand. 25 Feuerwehrleute rückten aus und konnten das Feuer rasch löschen, bevor es sich weiter ausbreitete.

Die Freiwillige Feuerwehr Weißkirchen wurde am Sonntag, dem 9. August, zu einem beginnenden Flurbrand entlang der B78 Bundesstraße alarmiert. Direkt neben der Straße stand eine Fläche in Brand. Warum das Feuer ausbrach, ist bisher unbekannt. Die Einsatzkräfte begannen nach ihrer Ankunft umgehend mit der Brandbekämpfung.

Zwei Löschleitungen

Zum Einsatz kamen zwei Schnellangriffseinrichtungen des Tanklöschfahrzeuges. Damit konnte die Feuerwehr den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Anschließend wurde die betroffene Fläche vollständig abgelöscht. Durch das schnelle Eingreifen konnte verhindert werden, dass sich das Feuer weiter ausbreitet. Mit dem Ablöschen war der Einsatz allerdings noch nicht beendet. Die Feuerwehr kontrollierte den betroffenen Bereich abschließend mit einer Wärmebildkamera. Damit sollte sichergestellt werden, dass keine möglichen Glutnester zurückbleiben. Erst nach dieser Kontrolle war die Brandbekämpfung abgeschlossen.

©BM d.V. Nico Schaden | Nach den Löscharbeiten kontrollierten die Einsatzkräfte die betroffene Fläche mit einer Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester.

25 Kräfte im Einsatz

Insgesamt standen 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen im Einsatz. Auch die Polizei war vor Ort. Sie war mit einem Fahrzeug und zwei Beamten vertreten. Durch das rasche Vorgehen der Feuerwehr konnte der Flurbrand schnell gelöscht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden.