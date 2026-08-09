Menschenrettung am Gaberl: Verletzte Person mit Korbtrage gerettet

Eine Person stürzt am Gaberl in steilem Waldgebiet und kann nicht mehr selbst zurück. 42 Feuerwehrleute suchen das Gelände ab und bringen die verletzte Person mit einer Korbtrage zum Rettungswagen.

Eine Person stürzt am Gaberl in steilem Waldgebiet und kann nicht mehr selbst zurück. 42 Feuerwehrleute suchen das Gelände ab und bringen die verletzte Person mit einer Korbtrage zum Rettungswagen.

Kurz nach 8.30 Uhr wurden die Feuerwehren Kleinlobming und Großlobming am Sonntag, dem 9. August, alarmiert. Eine Person ist in einem steilen Waldgebiet am Gaberl gestürzt. Sie konnte das Gelände danach nicht mehr eigenständig verlassen. Für die Einsatzkräfte begann damit die Suche nach der betroffenen Person. Insgesamt 42 Feuerwehrleute suchten gemeinsam mit Einsatzkräften des Roten Kreuzes und einem Arzt das Waldstück ab. Das berichtet Einsatzleiter Hauptbrandinspektor Wolfgang Kampl von der Feuerwehr Kleinlobming. Die Einsatzkräfte konnten die Person schließlich lokalisieren. Danach wurde sie umgehend medizinisch versorgt.

©Thomas Zeiler / BFV Knittelfeld | 42 Feuerwehrleute standen im Einsatz – für den Abtransport kam eine Korbtrage zum Einsatz.

Korbtrage im Einsatz

Für den Abtransport aus dem unwegsamen Gelände kam eine Korbtrage zum Einsatz. Darin wurde die verletzte Person vorsichtig durch das Waldgebiet getragen. Ziel war ein bereitstehender Rettungswagen. Dort wurde die medizinische Behandlung fortgesetzt. Rund eine Stunde nach der Alarmierung war der Einsatz beendet. Feuerwehr, Rotes Kreuz und Arzt hatten die verletzte Person gemeinsam aus dem steilen Gelände gebracht.