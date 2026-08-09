Am Montag: Bis zu 35 Grad, später Gewitter in der Steiermark

Am Montag, dem 10. August, beginnt der Tag in der Steiermark erneut sonnig und heiß. „Ein paar flache Wolkenbänke in der Früh stören den freundlichen Wettercharakter kaum“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Am Nachmittag ziehen von Nordwesten her Regenschauer und Gewitter auf und breiten sich auf weite Teile des steirischen Berglands aus. Auch der Grazer Raum könnte spät am Tag noch von einem gewittrigen Schauer erreicht werden. Trocken bleiben dürfte es hingegen von Leibnitz bis in den Hartberger Raum. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen 14 und 19 Grad. Am Nachmittag werden 30 bis 35 Grad erreicht.