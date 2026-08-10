Dürre-Krise in der Steiermark: „Rind sucht Mais – Mais sucht Rind“

Die extreme Trockenheit setzt Steiermarks Landwirten zu. Während der Mais vertrocknet, fehlt Viehhaltern das Grünfutter. Eine neue Initiative vernetzt Ackerbauer und Rinderbetriebe, um die Ernte noch zu retten.

Die anhaltende Hitze und fehlende Niederschläge stellen die steirische Landwirtschaft vor immense Herausforderungen. Während sich viele Körnermaisbestände auf den Feldern kaum entwickeln, steht zahlreichen Rinderbetrieben das Grünfutter knapp. Unter dem Motto „Rind sucht Mais – Mais sucht Rind“ startet nun eine Futtermitteloffensive. Der Steirische Bauernbund und der Maschinenring Steiermark rufen dazu auf, Angebot und Nachfrage im Land schnell und unbürokratisch zusammenzuführen.

Körnermais frühzeitig als Silage nutzen

Schlecht entwickelte Maisbestände, die als Körnermais kaum mehr Ertrag bringen würden, können jetzt noch frühzeitig geerntet und siliert werden. So verwandeln sie sich in wertvolles Futter für Rinderbetriebe. „In dieser schwierigen Situation ist es wichtig, dass wir über Regionen und Betriebszweige hinweg zusammenhalten. Der Futtermittelaustausch bietet für beide Seiten eine sinnvolle Lösung“, betont Bauernbund-Direktor Bernd Brodtrager. Obwohl rund 85 Prozent der Ackerbau- und 60 Prozent der Grünlandbetriebe über Dürreindexversicherungen abgesichert sind, brauche es jetzt vor allem praxistaugliche Sofortmaßnahmen für den Alltag.

So funktioniert die Vermittlung für Landwirte