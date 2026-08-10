Crash in Spielberg: Pferdetransporter kracht in parkende Autos

Aufregung am Sonntagabend, dem 9. August, im Gemeindegebiet von Spielberg: Gegen 21.15 Uhr verlor der Lenker eines Gespanns die Kontrolle über sein Fahrzeug. Auf dem mitgeführten Anhänger befanden sich zwei Pferde. Das Auto kam von der Straße ab und prallte mit voller Wucht gegen insgesamt vier parkende Autos. Das berichtet die Feuerwehr der Stadt Spielberg. Innerhalb weniger Minuten rückten 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr Spielberg gemeinsam mit der Polizei und einem Tierarzt zur Unfallstelle aus.

Tiere unter Anleitung des Tierarztes befreit

Vor Ort sicherten die Florianis die Unfallstelle ab und stellten den Brandschutz sicher. Anschließend lag das Hauptaugenmerk auf der schnellen und schonenden Bergung der Tiere. „Ein Teil der Feuerwehrleute baute einen doppelten Brandschutz auf, während nach Anweisung des Tierarztes die beiden Pferde aus dem Anhänger befreit wurden“, berichtet Hauptbrandinspektor Gerald Stengg von der Feuerwehr Spielberg in einem Posting. Nachdem die Tiere sicher versorgt und in Sicherheit gebracht worden waren, räumten die Einsatzkräfte die Unfallstelle auf und bargen die stark beschädigten Fahrzeuge. „Glücklicherweise wurde bei dem Unfall weder Mensch oder Tier verletzt“, heißt es.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.08.2026 um 08:47 Uhr aktualisiert