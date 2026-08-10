Lipizzaner-Almabtrieb 2026: Fest mit Matakustix & Tagtraeumer
Am Samstag, 12. September, kehren die Junghengste von der Stubalm zurück. Heuer erwartet Besucher ein Riesen-Programm mit Gratis-Konzerten, Oldtimer-Shuttles und Filmfestival.
Wenn am Samstag, dem 12. September 2026, die jungen Lipizzanerhengste nach mehr als drei Monaten Sommerfrische von der Stubalm in ihre Stallungen zurückkehren, feiert die gesamte Region. Der rund 20 Kilometer lange Weg der „Jungen Wilden“ von der Alm über Maria Lankowitz und Köflach bis ins Lipizzanergestüt Piber wird heuer von zahlreichen Neuerungen begleitet. „Der Lipizzaner-Almabtrieb ist eine der eindrucksvollsten Traditionen der Lipizzanerheimat. Heuer verbinden wir die einzelnen Stationen noch intensiver in einem gemeinsamen Auftritt“, betont Susanne Haubenhofer, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Region Graz.
Das sind die Highlights & Neuerungen 2026
- Kostenfreier Oldtimer-Shuttle: Besucher können ihr Auto bequem stehen lassen. Im Zehn-Minuten-Takt verbinden historische Oldtimer-Busse Maria Lankowitz, die Innenstadt von Köflach und das Gestüt Piber.
- Gratis-Konzertfinale in Piber: Ab 15:30 Uhr sorgt ein DJ von Antenne Steiermark für Stimmung in der Arena. Ab 18 Uhr folgen Open-Air-Konzerte der Bands Matakustix und Tagtraeumer – der Eintritt ist für alle Gäste komplett frei!
- Pferdefilmfestival LIPIZZANIA: Vom 10. bis 13. September feiert das neue internationale Pferdefilmfestival Premiere mit Filmvorführungen in Köflach und Piber.