Lipizzaner-Almabtrieb 2026: Fest mit Matakustix & Tagtraeumer

Wenn am Samstag, dem 12. September 2026, die jungen Lipizzanerhengste nach mehr als drei Monaten Sommerfrische von der Stubalm in ihre Stallungen zurückkehren, feiert die gesamte Region. Der rund 20 Kilometer lange Weg der „Jungen Wilden“ von der Alm über Maria Lankowitz und Köflach bis ins Lipizzanergestüt Piber wird heuer von zahlreichen Neuerungen begleitet. „Der Lipizzaner-Almabtrieb ist eine der eindrucksvollsten Traditionen der Lipizzanerheimat. Heuer verbinden wir die einzelnen Stationen noch intensiver in einem gemeinsamen Auftritt“, betont Susanne Haubenhofer, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Region Graz.

Das sind die Highlights & Neuerungen 2026