Zeit schenken & vorsorgen: Steirer sichern mit „Zeitpolster“ ihre Zukunft

Ein beeindruckender Meilenstein für die Nachbarschaftshilfe: Das Sozialunternehmen „Zeitpolster“ erreicht bereits jede fünfte Gemeinde Österreichs. Auch in der Steiermark sparen immer mehr Helfer Zeit fürs Alter an.

In der Steiermark wurden im ersten Halbjahr bereits über 1.000 Stunden bei „Zeitpolster“ geleistet.

In der Steiermark wurden im ersten Halbjahr bereits über 1.000 Stunden bei „Zeitpolster“ geleistet.

Eine ältere Person zum Arzt begleiten, gemeinsam einkaufen gehen oder im Haushalt mitanpacken: Was für Helfer oft nur wenige Stunden bedeutet, erleichtert den Alltag betreuter Menschen und ihrer Angehörigen entscheidend. Das Vorsorgemodell Zeitpolster hat nun einen Meilenstein erreicht: Österreichweit wurden bereits mehr als 100.000 Betreuungsstunden geleistet. Das Prinzip verbindet Nachbarschaftshilfe direkt mit persönlicher Altersvorsorge.

Zahlen aus der Steiermark

Auch in der Steiermark wächst das Hilfsnetzwerk:

Derzeit engagieren sich 80 Helfer in drei steirischen Regionen.

Allein im ersten Halbjahr 2026 wurden in der Steiermark 1.074 Stunden erbracht.

Damit werden aktuell 231 steirische Personen und Familien im Alltag unterstützt.

So funktioniert das Zeitkonto-Modell

Zeit schenken: Freiwillige helfen älteren Menschen oder Familien bei Einkäufen, Begleitungen zum Arzt, Fahrtdiensten, Spaziergängen oder der Kinderbetreuung. Stunden ansparen: Für jeden Einsatz bekommen die Helfenden die Stunden auf ihrem persönlichen Zeitkonto gutgeschrieben. Später einlösen: Wenn die Helfer im Alter selbst einmal Unterstützung benötigen, können sie ihr angespartes Zeitguthaben flexibel abrufen.

Mitmachen in der Steiermark

Zeitpolster sucht fortlaufend weitere Helfer in allen steirischen Bezirken. Wie oft und in welchem Umfang geholfen wird, entscheiden die Freiwilligen selbst. Auch die Gründung neuer regionaler Teams in bisher unerschlossenen Gemeinden ist jederzeit möglich.