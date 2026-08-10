Steirer darf sich freuen: Tausende Euro beim Lotto abgeräumt

Ein Steirer darf sich über einen saftigen Geldregen freuen: Bei der Lotto-Ziehung am Sonntag räumte der Glückspilz knapp 27.000 Euro ab. Am Mittwoch wartet nun ein Vierfachjackpot.

Fortuna hat am vergangenen Sonntagabend zwar den ganz großen Hauptgewinn noch zurückgehalten, doch ein steirischer Spielteilnehmer hatte dennoch allen Grund zum Jubeln: Beim Fünfer mit Zusatzzahl bewies er den richtigen Riecher und sicherte sich einen Gewinn von rund 26.800 Euro. Ebenfalls über diesen Betrag freuen konnten sich je zwei Gewinner aus Wien, je ein Spielteilnehmer aus Kärnten und dem Burgenland sowie zwei win2day-User.

Am Mittwoch geht es um 4 Millionen Euro

Da die berühmten „sechs Richtigen“ bei 6 aus 45 bereits zum vierten Mal in Folge nicht geknackt wurden, steht der kommenden Ziehung am Mittwoch, dem 12. August, ein echter Mega-Gewinn bevor. Im Topf wartet ein Vierfachjackpot, bei dem es um rund 4 Millionen Euro geht. Auch bei LottoPlus gab es am Sonntag keinen Sechser, wodurch die Gewinnsumme auf die Fünfer aufgeteilt wurde. Am Mittwoch geht es beim LottoPlus-Sechser wieder um jeweils rund 120.000 Euro.

Jackpot auch beim Joker

Wer beim Joker sein Glück versucht, kann am Mittwoch ebenfalls auf einen großen Gewinn hoffen: Weil die richtige Joker-Zahl am Sonntag fehlte, wartet dort ein Jackpot von rund 400.000 Euro. Die Ziehung am Mittwoch wird von Thomas May moderiert.