Altes Wissen in Stübing: Kräuterweihe und Handwerk am 15. August

Gegen viele Beschwerden ist bekanntlich ein Kraut gewachsen: Ob Ringelblume, Schafgarbe, Johanniskraut oder Salbei – der Heilkräutertag am 15. August (Mariä Himmelfahrt) im Österreichischen Freilichtmuseum Stübing rückt heuer unter dem Motto „Blühende Medizin. Die vielfältige Kraft der Pflanzen“ das überlieferte Wissen der Volksmedizin in den Fokus. Die 16 Bauern- und Kräutergärten entlang des Museumstals veranschaulichen eindrucksvoll, wie unentbehrlich Kräuter einst im täglichen Leben für die Herstellung von Salben, Tinkturen und Tees waren.

Historisches Kräuterbuch & Selbstgemachtes

Ein besonderes Highlight für Besucher ist der digitale Einblick in eine historische Pflanzen-Enzyklopädie aus dem 13. Jahrhundert („Ackerbaw, Erdtwucher und Bawleüten“), die im Museum entdeckt wurde. Das Werk zeigt das damalige Zusammenspiel von früher Naturheilkunde, Glaube und Aberglaube. Entlang des Museumstals warten zudem zahlreiche Stationen rund um Kräuterapotheke, Kräuterkosmetik und Kulinarisches aus der Kräuterküche sowie Themenführungen. Auch altes Handwerk wie Schnitzen, Schmieden, Drechseln, Besenbinden oder Stoffhanddruck kann hautnah erlebt und ausprobiert werden.

Die Programm-Highlights am 15. August