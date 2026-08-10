35 Einsatzkräfte ausgerückt: Zimmerbrand entpuppt sich als Balkonbrand

Am Montag, dem 10. August 2026, im Gemeindegebiet von Weißkirchen (Steiermark): Gegen 9.45 Uhr gingen die Sirenen – die Freiwillige Feuerwehr Weißkirchen und eine weitere Wehr wurden zu einem gemeldeten Zimmerbrand gerufen. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte nahm Einsatzleiter HBI Markus Kogler umgehend eine Lageerkundung vor.

Rasche Entwarnung vor Ort

Dabei gab es glücklicherweise rasch Entwarnung: Es handelte sich nicht um einen fortgeschrittenen Zimmerbrand, sondern um einen Kleinbrand auf einem Balkon. Die Floriani rückten dem Feuer umgehend mit einem Kleinlöschgerät zu Leibe und konnten den Brand binnen kürzester Zeit löschen. Ein Übergreifen der Flammen auf den Innenraum oder angrenzende Gebäudeteile konnte somit erfolgreich verhindert werden. Insgesamt standen zwei Feuerwehren mit rund 35 Einsatzkräften im Einsatz. Zudem waren auch die Polizei sowie das Rote Kreuz mitsamt Notarzt vor Ort.