Crash: Biker stürzt in Kurve auf der B72

Alarm am Sonntagnachmittag, dem 9. August 2026, im Gemeindegebiet von Krieglach: Gegen 15.13 Uhr heulten die Sirenen. Die Feuerwehr Krieglach wurde unter dem Einsatzstichwort „Verkehrsunfall – Bergung / Öl“ zu einem Motorradunfall auf die B72 im Bereich Alpl gerufen. „Aus bislang unbekannter Ursache kam ein Motorradlenker bergab in einer Kurve zu Sturz“, heißt es.

Notfallsanitäter der Feuerwehr unterstützten Rettungsdienst

Der Motorradlenker erlitt bei dem Sturz Verletzungen. Neben dem Roten Kreuz packten auch ausgebildete Feuerwehr-Notfallsanitäter bei der Erstversorgung der verletzten Person an. Anschließend wurde der Biker zur weiteren medizinischen Behandlung in das LKH gebracht. Die Kameraden der Feuerwehr Krieglach sicherten die Unfallstelle ab, reinigten die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsmitteln und bargen das verunfallte Motorrad aus dem Gefahrenbereich. Neben der Feuerwehr standen auch das Rote Kreuz und die Polizei im Einsatz.