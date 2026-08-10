Schreckmoment auf A9: Lkw brennt, danach kommt es zum Unfall

Montagfrüh geriet ein Lkw im Gleinalmtunnel auf der A9 in Brand. Zwei nachkommende Schwerfahrzeuge konnten offenbar nicht mehr rechtzeitig reagieren, es kam zum Auffahrunfall. Verletzt wurde niemand.

Gegen 7.30 Uhr war ein Lkw auf der Pyhrnautobahn A9 in Richtung Linz unterwegs, als plötzlich im Motorraum des Schwerfahrzeugs ein Feuer ausbrach. Der Lenker reagierte sofort und brachte seinen Lkw auf dem ersten Fahrstreifen im Gleinalmtunnel zum Stillstand. Die Fahrer von zwei nachfolgenden Lkw dürften die gefährliche Situation allerdings zu spät erkannt haben. In der Folge kam es zu einem Auffahrunfall, an dem insgesamt drei Schwerfahrzeuge beteiligt waren.

Lkw löscht Feuer selbst

Der Brand selbst blieb auf einen kleinen Bereich im Motorraum begrenzt. Noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen, konnte der Lkw-Lenker die Flammen eigenständig löschen. Trotz des Auffahrunfalls gab es glücklicherweise keine Verletzten. An den beteiligten Fahrzeugen entstand lediglich Sachschaden.

Tunnel zweieinhalb Stunden gesperrt

Für die Einsatzkräfte bedeutete der Vorfall dennoch einen größeren Einsatz. Drei Polizeistreifen, die Freiwillige Feuerwehr St. Michael sowie Mitarbeiter der ASFINAG-Autobahnmeisterei standen vor Ort im Einsatz. Ein Abschleppunternehmen musste schließlich den fahruntüchtigen Lkw aus dem Tunnel bergen. Für die Lösch-, Bergungs- und Aufräumarbeiten wurde der Gleinalmtunnel in Fahrtrichtung Norden von 7.30 Uhr bis 9.50 Uhr vollständig gesperrt. Der Verkehr konnte danach wieder freigegeben werden.