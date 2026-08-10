Er ist erst 13: Steirisches Klaviertalent feiert bereits große Erfolge

Er ist gerade einmal 13 Jahre alt und kann bereits auf beeindruckende musikalische Erfolge zurückblicken: Pianist Lukas Maierhofer aus Gralla gewann heuer die „Goldene Note“ und holte wenig später Gold bei „Prima la musica".

Für Lukas Maierhofer aus Gralla war 2026 ein ganz besonderes Jahr. Der 13-Jährige, der das BRG Leibnitz besucht, machte mit seinem musikalischen Können gleich mehrfach auf sich aufmerksam. Nachdem er bereits als Landessieger bei „Prima la musica“ überzeugt hatte, qualifizierte sich Lukas im März für das Finale der ORF-TV-Musiknachwuchsshow „Goldene Note“. Von zahlreichen jungen Talenten schafften es nur neun Teilnehmer in die Endrunde. In der Kategorie Tasten- und Zupfinstrumente konnte der damals Zwölfjährige schließlich die Jury überzeugen. Mit Edvard Griegs „Zug der Zwerge“ erspielte sich Lukas den Sieg. Die Show wurde Anfang Juni im ORF ausgestrahlt.

Nur wenige Wochen später das nächste Gold

Viel Zeit zum Zurücklehnen blieb dem jungen Musiker allerdings nicht. Ende Mai stand bereits der Bundeswettbewerb „Prima la musica“ auf dem Programm – und auch dort durfte Lukas jubeln: Er holte Gold. Damit konnte der junge Steirer innerhalb weniger Wochen gleich zwei große Erfolge feiern.

Besuch beim Landeshauptmann

Am Montag, 10. August, durfte Lukas nun einen weiteren besonderen Termin erleben. Landeshauptmann Mario Kunasek empfing den jungen Pianisten in seinem Büro in der Grazer Burg und gratulierte ihm persönlich zu seinen Leistungen. Als Zeichen der Anerkennung überreichte Kunasek dem 13-Jährigen eine Urkunde sowie den Coin des Landeshauptmannes. „Lukas Maierhofer hat in seinen noch jungen Jahren bereits Großartiges erreicht und mit seinem Talent und seinem Fleiß die Steiermark auf herausragende Weise vertreten“, sagte Kunasek. Besonders beeindruckend seien für ihn der Sieg bei der „Goldenen Note“ und die Goldmedaille bei „Prima la musica“.

Freude an der Musik bewahren

Für Lukas gab es neben der Auszeichnung auch persönliche Worte des Landeshauptmannes: „Ich wünsche dir, lieber Lukas, für deinen weiteren musikalischen und schulischen Weg alles erdenklich Gute und vor allem, dass du dir deine Freude an der Musik bewahrst.“ Die „Goldene Note“ wurde heuer bereits zum zehnten Mal vergeben. Der Klassik-Nachwuchspreis wurde 2017 von Leona König, Obfrau des Internationalen Musikvereins zur Förderung hochbegabter Kinder, ins Leben gerufen. Ausgezeichnet werden dabei junge musikalische Talente, die auf ihrem künstlerischen Weg unterstützt werden sollen.