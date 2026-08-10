Gewitter und Hagel: Wetterwarnung für mehrere steirische Bezirke

Am Montagnachmittag ziehen bereits Gewitter über die Steiermark. Besonders im Süden und Osten ist die Lage derzeit angespannt. Gewarnt wird vor Gewitter und Hagel.

Der Montag bringt in der Steiermark derzeit eine wechselhafte Wetterlage. Nachdem sich die Wolken in der Obersteiermark zu Mittag teilweise aufgelockert haben, zeigt sich zwar vielerorts die Sonne, die labile Luft sorgt aber weiterhin für Gewitterpotenzial. Die GeoSphere Austria prognostizierte bereits, dass über den Bergen am Nachmittag neuerlich Quellwolken entstehem. Vereinzelt können daraus Regenschauer oder Gewitter entstehen, mit einem Schwerpunkt in der Obersteiermark, hieß es in einer Prognose. Wie die aktuelle Warnkarte der GeoSphere zeigt, gewittert es in Teilen der Steiermark bereits. Für die Landeshauptstadt Graz und Umgebung, Weiz, Knittelfeld, Voitsberg und Leoben gilt eine gelbe Wetterwarnung.

©GeoSphere Austria Die aktuelle Warnkarte der GeoSphere Austria (Stand 15.30 Uhr)

Rote Warnstufe für mehrere steirische Bezirke

Deutlich dramatischer fällt aktuell die Warnlage der Unwetterzentrale (UWZ) aus. Sie führt am Montagnachmittag mehrere Regionen der Steiermark unter erhöhter Gewitterwarnung.

Wetterwarnungen für die Steiermark (laut UWZ): Rot gewarnt wird in: Graz-Umgebung

Voitsberg

Bruck-Mürzzuschlag Orange gewarnt wird in: Murtal

Leoben

Weiz Für die übrigen steirischen Regionen gilt derzeit die gelbe Warnstufe.

Damit kann es insbesondere in den gewarnten Gebieten lokal zu kräftigen Gewittern kommen. Bei Gewittern sind unter anderem Starkregen, Hagel und kräftige Windböen möglich.