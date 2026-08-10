Trauriger Anlass: Beliebtes Ausflugsziel schränkt morgen Betrieb ein

Wer am Dienstag, 11. August, einen Ausflug zum Hauser Kaibling plant, sollte sich auf Einschränkungen einstellen. Zwei Bergbahnen bleiben geschlossen. Grund dafür ist ein Trauerfall im Team des beliebten steirischen Ausflugsziels.

Die Betreiber des Hauser Kaibling informieren über einen eingeschränkten Betrieb am Dienstag. Aus Respekt und um gemeinsam Abschied nehmen zu können, bleiben die 8er-Gondelbahn und die Kaiblinggrat 8er-Sesselbahn am 11. August 2026 geschlossen. Die Tauern-Seilbahn ist hingegen regulär in Betrieb. Auch die Sommerhütten am Hauser Kaibling haben wie gewohnt geöffnet. Besucher können den Berg damit trotz der Einschränkungen weiterhin erreichen und ihren Ausflug genießen.

Trauer um langjährigen Kollegen Johannes

Hinter der vorübergehenden Schließung steht ein trauriger Anlass: Das Team von Hauser Kaibling nimmt Abschied von seinem langjährigen Mitarbeiter Johannes. Er war seit 2016 Teil des Teams und wurde von seinen Kollegen als weit mehr als nur ein Mitarbeiter beschrieben. Seine Hilfsbereitschaft, Verlässlichkeit und lebensfrohe Art hätten das Team über viele Jahre geprägt. Aus der gemeinsamen Arbeit seien zudem enge Freundschaften entstanden. „Aus Respekt und um gemeinsam von unserem langjährigen Kollegen Johannes Abschied nehmen zu können“, bleiben die beiden Bergbahnen am Dienstag geschlossen, wird informiert.

Was Besucher wissen müssen Für Gäste bedeutet das am Dienstag konkret: 8er-Gondelbahn: geschlossen

geschlossen Kaiblinggrat 8er-Sesselbahn: geschlossen

geschlossen Tauern-Seilbahn: regulär geöffnet

regulär geöffnet Sommerhütten: regulär geöffnet Auch das betreute Wochenprogramm sowie die SCHAFwerkstatt entfallen am Dienstag.

Beliebtes Ausflugsziel in der Steiermark

Der Hauser Kaibling ist eines der bekannten Ausflugs- und Wanderziele in der Region Schladming-Dachstein. Im Sommer lockt der Hausberg unter anderem mit Bergbahnen, Wanderwegen und bewirtschafteten Hütten zahlreiche Besucher in die Schladminger Tauern. Am Dienstag steht dort jedoch zunächst das gemeinsame Abschiednehmen im Mittelpunkt. Die Verantwortlichen bitten die Gäste um Verständnis für die vorübergehenden Einschränkungen.