Regen und Gewitter: Wo es am Dienstag in der Steiermark ungemütlich wird

„Der Dienstag beginnt vielerorts wieder stark bewölkt, meist ist es aber trocken. Im Lauf des Vormittags kommt immer öfter die Sonne zum Vorschein. Am Nachmittag gibt es einen Mix aus sonnigen Phasen und einigen Quellwolken. Entlang der Grenze zu Kärnten sowie im Grazer Bergland kommt es auch zu Regenschauern und Gewittern“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Ansonsten ist die Schauerbereitschaft deutlich geringer. In der Früh hat es zwischen 16 und 21 Grad, am Nachmittag steigen die Temperaturen auf bis zu 34 Grad.