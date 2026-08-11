Alko-Unfall: Autofahrer kracht frontal in LKW – zwei Verletzte

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Sattelzug Montagnachmittag, 10. August 2026, wurden zwei Personen verletzt. Die B70 musste für die Dauer der Bergungsarbeiten gesperrt werden.

Gestern kam es im Bezirk Voitsberg zu einem Frontalcrash bei dem zwei Menschen verletzt wurden.

Gestern kam es im Bezirk Voitsberg zu einem Frontalcrash bei dem zwei Menschen verletzt wurden.

Kurz nach 16 Uhr fuhr ein 22-jähriger Autolenker auf der B70 in Richtung Voitsberg. Im Ortsgebiet von Söding-Sankt Johann kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug, gelenkt von einem 48-jährigen Ungarn.

Auto landet in Straßengraben

Durch die Kollision wurde das Auto in den angrenzenden Straßengraben geschleudert und schwer beschädigt. Der 22-Jährige aus dem Bezirk Voitsberg erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Roten Kreuz in das LKH Graz gebracht. Ein mit ihm durchgeführter Alkomattest verlief positiv, teilt die Polizei in einer Aussendung mit.

LKW-Lenker leicht verletzt

Der 48-jährige Lenker des Sattelzuges erlitt leichte Verletzungen. Sein Fahrzeug kam nach dem Zusammenstoß schräg über beide Fahrstreifen der B70 zum Stillstand und wurde im Frontbereich erheblich beschädigt.

Stundenlange Straßensperre

Für die Bergung der Fahrzeuge und die Aufräumarbeiten musste die B70 gesperrt werden. Für Autos wurde eine lokale Umleitung eingerichtet. Aufgrund des dadurch entstandenen Rückstaus von LKWs sperrte die ASFINAG vorübergehend auch die Autobahnabfahrt Mooskirchen für den LKW-Verkehr. „Nach ca. 3 Stunden konnte der Verkehr auf der B70 wieder frei geben werden“, teilt die Feuerwehr Köppling in den sozialen Medien mit.

Zwei Feuerwehren mit 26 Kräften im Einsatz

Der beschädigte Sattelzug wurde von einem Abschleppunternehmen mittels Spezialfahrzeug geborgen. Die Feuerwehren Söding und Köppling standen mit insgesamt 26 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen im Einsatz und führten unter anderem die Bergung des Autos durch, heißt es abschließend seitens der Beamten.