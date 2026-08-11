KAGes baut Steiermarks Krankenhäuser um

Die Krankenanstaltengesellschaft KAGes stoppt ihr jahrelanges Flächenwachstum. Bis 2030 wird auf eine Million Quadratmeter gedeckelt – ungenutzte Räume werden vermietet.

Die KAGes setzt in steirischen Spitälern verstärkt auf Vermietung und Effizienz statt Neubauten.

Die KAGes setzt in steirischen Spitälern verstärkt auf Vermietung und Effizienz statt Neubauten.

Zwei Jahrzehnte lang wuchs die Fläche der steirischen Landeskrankenhäuser pro Jahr um rund 10.700 Quadratmeter – das entspricht jährlich in etwa der Dimension des LKH Weiz. Damit ist jetzt Schluss: Die Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) setzt ab sofort auf Flächenoptimierung und Nachhaltigkeit. Bis zum Jahr 2030 soll die aktiv selbst genutzte Fläche auf genau eine Million Quadratmeter Nettogeschoßfläche begrenzt und stabilisiert werden. Ohne Gegenmaßnahmen würde die Fläche bis dahin auf rund 1,08 Millionen Quadratmeter anwachsen.

Warum weniger Fläche gebraucht wird

Der Grund für den Wandel liegt vor allem im medizinischen Fortschritt: Immer mehr Behandlungen finden ambulant oder tagesklinisch statt. Stationäre Aufenthalte werden seltener und kürzer. „Der geringere Flächenbedarf resultiert auch aus dem medizinischen Fortschritt, der zunehmend ambulante und tagesklinischen Behandlungen ermöglicht und erst an letzter Stelle stationäre Aufenthalte erfordert“, erklärt KAGes-Vorstandsvorsitzender Gerhard Stark. „Kleinere Flächen verbauchen laufend weniger Ressourcen, beanspruchen weniger Bodenfläche und leisten einen wesentlichen Beitrag zur Nachhaltigkeit“, ergänzt Finanz- und Technikvorstand Ulf Drabek.

Vermietung, Stilllegung und längere OP-Zeiten

Um das Ziel bis 2030 zu erreichen, setzt die KAGes auf mehrere Stellschrauben:

Vermietung & Nachnutzung: Nicht mehr benötigte Gebäudeteile – wie etwa eine Station am LKH Bad Aussee – sollen an externe Gesundheitsdienstleister vermietet werden.

Nicht mehr benötigte Gebäudeteile – wie etwa eine Station am LKH Bad Aussee – sollen an externe Gesundheitsdienstleister vermietet werden. Effizientere OP-Nutzung: Längere Öffnungszeiten von Ambulanzen und OP-Sälen ermöglichen mehr Behandlungen auf derselben Fläche. Am LKH-Univ. Klinikum Graz konnten durch optimierte Abläufe bereits 15 Prozent mehr OPs ohne zusätzlichen Flächenbedarf durchgeführt werden.

Längere Öffnungszeiten von Ambulanzen und OP-Sälen ermöglichen mehr Behandlungen auf derselben Fläche. Am LKH-Univ. Klinikum Graz konnten durch optimierte Abläufe bereits 15 Prozent mehr OPs ohne zusätzlichen Flächenbedarf durchgeführt werden. Keine leeren Dienstzimmer: Flexible Raumnutzung und „Time Sharing“ bei Dienstzimmern reduzieren den Raumbedarf von Mitarbeitern.

Das bedeutet die Strategie für Bauprojekte

Neubauten soll es künftig vorrangig nur noch dann geben, wenn alte Gebäude aus wirtschaftlichen oder funktionellen Gründen nicht mehr saniert werden können.

Kinderzentrum Graz: Der geplante Neu- und Umbau des Kinderzentrums am LKH-Univ. Klinikum Graz wird auf die neuen Rahmenbedingungen (wie sinkende Geburtenzahlen) angepasst. Der Ambulanzbereich wird neu und modern errichtet, um Abläufe zu verbessern.

Der geplante Neu- und Umbau des Kinderzentrums am LKH-Univ. Klinikum Graz wird auf die neuen Rahmenbedingungen (wie sinkende Geburtenzahlen) angepasst. Der Ambulanzbereich wird neu und modern errichtet, um Abläufe zu verbessern. Laborzentrum Graz: Statt eines teuren Neubaus zieht das dezentrale Laborzentrum mit seinen zehn Laboren in ein bereits bestehendes Gebäude ein. Dadurch halbiert sich die geplante Fläche von über 9.000 auf rund 4.500 Quadratmeter.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.08.2026 um 07:45 Uhr aktualisiert