Lohn, Gesundheit, Gewaltschutz: SPÖ-Frauen touren durch die Steiermark

Mit ihrer Sommertour 2026 machen die SPÖ-Frauen am 11. August Station in der Steiermark. Im Mittelpunkt stehen dabei Themen wie Lohngerechtigkeit, Frauengesundheit, Arbeitsmarkt und der Schutz vor Gewalt. Mit dabei sind unter anderem Frauenministerin und SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner sowie die steirische Landesfrauenvorsitzende Elisabeth Grossmann.

Fokus auf Gleichstellung und Sicherheit

Unter dem Motto „Mit Sicherheit für die Frauen“ möchte die Sommertour auf Herausforderungen aufmerksam machen, mit denen Frauen nach wie vor konfrontiert sind. Die SPÖ verweist unter anderem auf den weiterhin bestehenden Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern sowie auf die deutlich niedrigeren Pensionen von Frauen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau der Frauengesundheit. So setzt sich die Partei unter anderem für mehr Forschung im Bereich der Gendermedizin sowie für den Ausbau der Primärversorgung und gynäkologischer Fachärztezentren ein. Auch der Schutz vor Gewalt und der Ausbau von Beratungs- und Schutzeinrichtungen stehen im Mittelpunkt der Sommertour.

Mehrere Termine in der Obersteiermark

Am Dienstag stehen mehrere Programmpunkte in der Obersteiermark auf dem Tourplan. Nach einem nicht öffentlichen Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern in Murau besucht Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner gemeinsam mit Bürgermeister Günter Reichhold ab 15 Uhr den Verein novum in Zeltweg. Um 16.45 Uhr folgt ein Besuch bei Beyond Mosauf in Baierdorf. Den Abschluss bildet um 18.30 Uhr ein öffentliches Sommergespräch im JUFA Judenburg. Dort diskutieren neben Holzleitner auch Nationalratsabgeordneter Wolfgang Moitzi und Bundesrätin Gabriele Kolar über aktuelle frauenpolitische Themen.