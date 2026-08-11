Historischer Meistertitel: Kunasek empfing Graz99ers in der Grazer Burg

Historischer Erfolg für die Graz99ers: Nach dem Gewinn des ersten Meistertitels der Vereinsgeschichte wurde das Team in der Grazer Burg für seine außergewöhnliche Saison geehrt.

Die Moser Medical Graz99ers krönten sich in der Saison 2025/26 erstmals in ihrer Vereinsgeschichte zum österreichischen Staatsmeister und sicherten sich zugleich den Titel in der ICE Hockey League. 48 Jahre nach dem letzten Grazer Eishockey-Meistertitel lud Landeshauptmann und Sportreferent Mario Kunasek die Mannschaft, das Trainer- und Betreuerteam sowie die Vereinsverantwortlichen am Montag (10. August) zu einem feierlichen Empfang in die Grazer Burg.

48 Jahre auf diesen Moment gewartet

„48 Jahre musste Graz auf diesen Moment warten. Jetzt ist unsere Landeshauptstadt wieder Eishockey-Hauptstadt Österreichs. Die Graz99ers haben mit Disziplin, Einsatz, Teamgeist und großem sportlichen Können Geschichte geschrieben. Dieser erste Meistertitel der Vereinsgeschichte ist das Ergebnis einer großartigen Gemeinschaftsleistung, auf die die gesamte Steiermark stolz sein darf. Ich gratuliere der Mannschaft, dem Trainerteam, Präsident Herbert Jerich und allen, die zu dieser außergewöhnlichen Saison beigetragen haben, von ganzem Herzen“, sagte Kunasek.

Rund 100 Gäste feierten mit

Rund 100 Gäste folgten der Einladung in die Grazer Burg. Neben Präsident Herbert Jerich nahmen unter anderem General Manager Bernd Vollmann, Sportdirektor Philipp Pinter, Headcoach Dan Lacroix sowie die Spieler der Meistermannschaft mit ihren Begleitungen am Empfang teil. Seitens der Steiermärkischen Landesregierung waren Landesrat Karlheinz Kornhäusl in Vertretung von Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom sowie Landesrätin Claudia Holzer und die Landesräte Stefan Hermann und Willibald Ehrenhöfer vertreten.

Historischer Durchmarsch in den Play-offs

Die Graz99ers sorgten in der abgelaufenen Saison nicht nur mit dem ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte für einen Meilenstein. Auch die Art und Weise, wie sich die Mannschaft in den Play-offs durchsetzte, war außergewöhnlich. Sowohl das Viertelfinale als auch das Halbfinale und das Finale entschieden die Grazer jeweils mit 4:0 für sich. Dieses Kunststück gelang damit erst zum dritten Mal in der Geschichte der Liga – nach den Vienna Capitals (2017) und dem EC Red Bull Salzburg (2022). „Meisterschaften werden nicht von einzelnen Spielern gewonnen, sondern von einer Mannschaft, in der jeder für den anderen kämpft, Verantwortung übernimmt und bis zur Schlusssirene alles gibt. Genau das haben die Graz99ers in dieser Saison eindrucksvoll gezeigt. Gleichzeitig braucht es ein starkes Trainerteam, professionelle Arbeit im Hintergrund, verlässliche Partner und natürlich Fans, die ihre Mannschaft bedingungslos unterstützen. Bei den 99ers haben in dieser Saison alle Rädchen ineinandergegriffen“, betonte Kunasek.

Vorbild für den steirischen Sport

Der Landeshauptmann hob auch die Bedeutung des Erfolgs für den Sport in der Steiermark hervor. „Die Graz99ers sind nicht nur ein Aushängeschild für den Spitzensport, sondern auch ein Vorbild für Kinder und Jugendliche. Diese Mannschaft hat gezeigt, was mit Fleiß, Zusammenhalt und Einsatz möglich ist.“

Eintrag ins Grüne Buch und Blick nach vorne

Im Rahmen des Empfangs überreichte Landeshauptmann Kunasek den Spielern und dem Trainerteam als persönliche Anerkennung den sogenannten LH-Coin. Außerdem verewigten sich die Meister im Grünen Buch des Landes Steiermark. Nach der historischen Meistersaison wartet auf die Graz99ers bereits die nächste große Herausforderung: In der kommenden Spielzeit wird der Verein erstmals in der Champions Hockey League auf internationaler Bühne antreten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.08.2026 um 13:11 Uhr aktualisiert